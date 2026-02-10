Slovenski smučarski tekači so na olimpijskem sprintu v klasičnem koraku ostali brez izločilnih bojev. Veliko so si od sprinta obetali predvsem v moški konkurenci, kjer je Mihi Šimencu uvrstitev med najboljšo trideseterico ušla za vsega 14 stotink. Še več nesreče je imel debitant Nejc Štern, ki je že v prvem zavoju zlomil palico.

Slovenci so si od olimpijskega sprinta obetali veliko. Na igre je odpotovala trojica bolj sprintersko usmerjenih tekačev – Miha Šimenc, Nejc Štern in Vili Črv so zaradi boljše pripravljenosti izpustili tudi uvodni skiatlon na 20 kilometrov na igrah.

Šimenc: Da tako izpadem, je res nekaj najbolj groznega

Napredovanje je zgrešil za pičlih 14 stotink sekunde. Foto: Aleš Fevžer Današnja tekma pa se ni razpletla po željah, na njihovi strani ni bila niti sreča. Najbližje uvrstitvi v tako želene izločilne boje je bil izkušeni Miha Šimenc, ki je na svojih tretjih igrah osvojil 31. mesto. Na tem mestu je bil že na svojem debiju pred osmimi leti v Pjongčangu, danes pa je nove nastope zgrešil za 14 stotink.

"Tako sem razočaran, da težko kaj rečem. Da na takšen način izpadem iz najboljših 30, je res nekaj najbolj groznega. Podobno kot verjetno pred dnevi Tim Mastnak, se počutim grozno," je bil redkobeseden razočarani 30-letnik.

Slovenski smučarski tekači so na olimpijskem sprintu v klasičnem koraku ostali brez izločilnih bojev. Foto: Aleš Fevžer

"Proga je bila zahtevna, kot smo predvideli, ampak veliko hitrejša, ker je bilo ledeno. Smučke so bile hitre in je bil sprint vsaj deset sekund krajši kot pred mesecem dni, ko smo bili na testiranju," je dejal in dodal, da bo v nadaljevanju skušal nastopiti na vseh preostalih tekmah: "So le OI in grem morda popraviti ta grenak okus."

Štern moral zamenjati palico in izgubil vse

Nejcu Šternu se je ob krstnem nastopu na olimpijskih igrah pripetila smola s palico. Foto: Aleš Fevžer Veliko si je obetal tudi mladi debitant Nejc Štern, a je 22-letnik že v prvem zavoju zlomil palico, s tem pa je hitro izgubil možnosti za boljšo uvrstitev. Na koncu je zasedel 50. mesto, napredovanje je zgrešil za dobrih sedem sekund. "Jeza," je prve občutke opisal Štern. "Proga je bila odlična, smuči tudi, a sem že na prvem zavoju zlomil palico. Moral sem jo zamenjati in žal izgubil vse."

Do konca iger ga čaka še nastop na deset kilometrov prosto, morda tudi ekipni sprint, za kar pa bo glavni trener Ola Vigen Hattestad par izbral po naslednjih tekmah.

"Želim si vsaj na deset kilometrov doseči nek rezultat. Od današnjega dne nimam kaj veliko, ne izkušenj, ne nič. Po zlomu sem se boril, ampak nisem bil niti malo blizu," je bil po tekmi vidno jezen mladi Korošec.

Črv ne razočaran ne vesel

"Tudi če rezultat ni povsem takšen, kot bi si želel, so te druge stvari dan naredile malo lepši," je dejal Vili Črv. Foto: Aleš Fevžer Mešanico razočaranja in zadovoljstva je čutil Vili Črv, ki je zasedel 43. mesto in nekaj več kot štiri sekunde in pol zaostal za četrtfinalom.

"Nekaj srednjega. Ni bilo optimalno, povsem po željah, želel sem si pokazati nekaj dobrega, hkrati pa ni bil totalen polom. Želim še enkrat pogledati rezultate, vmesne čase in video teka, da vidim, kje sem izgubljal. Nisem zelo razočaran, prav tako ne vesel. Kljub vsemu je lep dan za prvi nastop na igrah, veliko navijačev, Slovencev ob progi. Tudi če rezultat ni povsem takšen, kot bi si želel, so te druge stvari dan naredile malo lepši," je dejal Črv, ki že ima izkušnje iz Pekinga 2022.

Medja: Na koncu me je že vse peklo

Lucija Medja je s 57. mestom poskrbela za najboljši slovenski rezultat v ženski konkurenci. Foto: Aleš Fevžer V ženski konkurenci sta mladi 21-letni Slovenki prestali olimpijski krst, a bili daleč od uvrstitve v četrtfinale. Lucija Medja je bila 57., Tia Janežič pa 65.

"Lepa izkušnja, posebno doživetje je tekmovati na OI. Družina me je prišla gledat in tudi progo imam rada že od majhnega. Kar hitro sem začela, čeprav sem rekla, da ne smem, in me je na koncu že vse peklo. Seveda se mučiš, a sem se borila do konca in sem kar zadovoljna. Treba je še malo razmisliti, kaj bi se dalo popraviti, a prvi vtis je kar v redu," je povedala Lucija Medja.

"Zagotovo je nekaj stvari za popraviti, a sem dala vse od sebe," je povedala Tia Janežič. Foto: Aleš Fevžer

Janežič: Z dvignjeno glavo naprej

"Odlično je bilo. Vzdušje je neverjetno, zbralo se je ogromno navijačev, prišli so tudi moji starši in prijatelji, kar zagotovo pripomore k vzdušju in je dodatna moč pri nastopu. Pripravila sem se, da je proga težka. Vseeno je bilo v redu, na snegu smo šli hitro, kar nam je pomagalo, da smo malo hitreje končali. Proga je res dolga, na srečo je bilo vreme na naši strani. Zagotovo je nekaj stvari za popraviti, a sem dala vse od sebe. To je bilo eno mojih prvih večjih tekmovanj. Nova izkušnja, zdaj pa z dvignjeno glavo naprej," pa je dejala Tia Janežič.