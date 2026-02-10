Tegobe Anamarije Lampič: od covida prek gripe do bolečin v križu

"Letos se mi zdi, da gre res vse narobe," nam je po uradnem treningu v Anterselvi potarnala naša v prejšnji zimi najboljša biatlonka Anamarija Lampič, ki jo jutri čaka olimpijski debi v tem športu. Kot smučarska tekačica je sicer nastopila na olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018 in Pekingu 2022, kot biatlonka pa bo debitirala jutri na 15-kilometrski posamični tekmi.

"Ne, dejansko moram priznati, da nisem živčna, ker dejansko ničesar ne pričakujem," nam je na vprašanje, ali pred olimpijskim "debijem" že čuti kaj nervoze, povedala Anamarija Lampič. "Letos se mi zdi, da gre vse narobe. Toliko enih bolezni, od covida takoj po Östersundu do te zadnje gripe, ta teden me še križ tako muči, da se komaj poberem iz postelje. Res ne vem …" je naštevala tegobe, ki so jo mučile v tej zimi.

"Če greš v rdeče polje, gre lahko veliko narobe"

Zaradi gripe je izpustila zadnjo postajo svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami, zato nima nobenih svežih informacij o razmerjih moči med najboljšimi biatlonkami, niti svojem mestu v konkurenci. "Ničesar ne morem pričakovati, zagotovo pa menim, da bodo presenečenja. Vemo, da so olimpijske igre nekaj posebnega. Mogoče proga v Anterselvi glede na profil res ni težka, ampak smo na visoki nadmorski višini. Prihod na strelišče je težak, že v nedeljo pri mešanih štafetah smo videli, da če greš prehitro, torej da greš v teku pred prihodom na strelišče v rdeče polje, gre lahko pri streljanju veliko narobe. Bo zanimivo."

"Ne da mi je vseeno, sploh ne, ampak …"

Preden je zbolela in izpustila preizkušnje v Novem Mestu, je bilo njeno streljanje le bleda senca tistega, ki ga je kazala v prejšnji sezoni. Je morda zdaj že našla nekaj pravih občutkov na strelišču? Na treningu smo videli precej zadetih tarč. "Moram reči, da sem mogoče že dobila nazaj malo boljši občutek, ki sem ga izgubila po bolezni. Ko se namreč vrneš po tej, poskušaš nekaj pokazati in dejansko mi to ni uspevalo. Zdaj pa sem se res spočila in … Ne da mi je vseeno, sploh ne, ampak se zavedam, da nisem na tisti ravni, na kateri sem bila pred sezono. Daleč od tega. Izgubila sem res veliko treninga in tekmovanj, zato vem, da to ni to. Nisem obupala, vseeno pa je neka sproščenost v tem, da ničesar ne morem pričakovati. Bomo jutri videli, kako bo."

"Nisem obupala, vseeno pa je neka sproščenost v tem, da ničesar ne morem pričakovati. Bomo videli jutri, kako bo." Foto: Aleš Fevžer

"Letos nama en hudiček visi nad glavo in dela težave"

Individualna tekma s štirimi strelskimi postanki, kjer je vsak zgrešen strel surovo kaznovan z minuto pribitka, je lahko zanjo predvsem nekakšen trening streljanja pod visoko obremenitvijo. Njej bolj ljuba disciplina je zagotovo šprint. "Prav gotovo! To tekmo bom zagotovo vzela kot nekakšno predpripravo za šprint. Iz te tekme se lahko veliko naučim in veliko pridobim. Res bom šla sproščeno, brez zaletavanja in prehitrega tempa. Tako kot sem že rekla, resnično sploh ne vem, kje sem tekaško."

V tem pogledu sta z Jakovom Fakom v enakem položaju. Tudi on je v Anterselvo po dolgem premoru prišel s številnimi vprašanji. "Da, dejansko. Nama, ki sva bila lani najboljša, letos en hudiček visi nad glavo in dela težave," je še povedala 31-letna Gorenjka.

Ženska posamična tekma bo v sredo ob 14.15.

