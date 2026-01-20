Torek, 20. 1. 2026, 14.20
16 minut
Liga OTP banka, 15. krog
Krka gosti Rogaško
Z obračunom Krke in Rogaške se bo danes začel 15. krog lige OTP banka. V sredo bo Ilirija na delu pri Šenčurju, v petek se bo Šentjur pomeril s Heliosom. V soboto bo Triglav na delu pri Hopsih, za konec kroga pa se bo Podčetrtek pomeril z Zlatorogom.
Torek, 20. januar:
20.45 Krka - Rogaška
Sreda, 21. januar:
20.15 Šenčur - Perspektiva Ilirija
Petek, 23. januar:
18.30 Šentjur - Kansai Helios Domžale
Sobota, 24. januar:
19.30 Hopsi Polzela - Triglav Kranj
Ponedeljek, 26. januar:
17.30 Podčetrtek - Zlatorog Laško