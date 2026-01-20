Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
20. 1. 2026,
14.20

Liga OTP banka

Liga OTP banka, 15. krog

Krka gosti Rogaško

Avtor:
Š. L.

KK Krka : Partizan, Niko Bačvić | Krka se bo pomerila z Rogaško. | Foto Filip Barbalić

Krka se bo pomerila z Rogaško.

Foto: Filip Barbalić

Z obračunom Krke in Rogaške se bo danes začel 15. krog lige OTP banka. V sredo bo Ilirija na delu pri Šenčurju, v petek se bo Šentjur pomeril s Heliosom. V soboto bo Triglav na delu pri Hopsih, za konec kroga pa se bo Podčetrtek pomeril z Zlatorogom.

Liga OTP banka, 15. krog

Torek, 20. januar:
20.45 Krka - Rogaška

Sreda, 21. januar:
20.15 Šenčur - Perspektiva Ilirija

Petek, 23. januar:
18.30 Šentjur - Kansai Helios Domžale

Sobota, 24. januar:
19.30 Hopsi Polzela - Triglav Kranj

Ponedeljek, 26. januar:
17.30 Podčetrtek - Zlatorog Laško

Lestvica:

