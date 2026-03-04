Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sreda,
4. 3. 2026,
16.03

Teja Pavec Tia Malovrh mladinsko SP Lillehammer nordijska kombinacija

Sreda, 4. 3. 2026, 16.03

33 minut

Nordijska kombinacija, Lillehammer, svetovno mladinsko prvenstvo

Izjemen uspeh mladih Slovenk: Pavec in Malovrh svetovni prvakinji!

S. K.

Teja Pavec in Tia Malovrh naznanjata svetlo prihodnost slovenske nordijske kombinacije.

Teja Pavec in Tia Malovrh naznanjata svetlo prihodnost slovenske nordijske kombinacije.

Foto: Jonathan Nackstrand

Slovenski nordijski kombinatorki Tia Malovrh in Teja Pavec sta osvojili naslov svetovnih prvakinj v ekipnem šprintu v Lillehammerju.

Slovenki sta na mladinskem svetovnem prvenstvu vodili že po skakalnem delu tekme, nato pa zlato odličje ubranili v teku (2 x 4,5 km). Srebrno odličje sta osvojili japonski tekmovalki Yuzika Fujiwara in Yuzuku Kainuma, bronasto pa Avstrijki Clara Mentil in Katharina Gruber.

Pravkar poteka tudi moška tekma, na kateri se Aljaž Janhar in Lovro Percl Seručnik prav tako borita za odličje.

Maja Kovačič, ZOI
Sportal Mladi Slovenki po polovici bojev za odličja tik za stopničkami
Teja Pavec Tia Malovrh mladinsko SP Lillehammer nordijska kombinacija
