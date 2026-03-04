Izjemen uspeh mladih Slovenk: Pavec in Malovrh svetovni prvakinji!

Slovenski nordijski kombinatorki Tia Malovrh in Teja Pavec sta osvojili naslov svetovnih prvakinj v ekipnem šprintu v Lillehammerju.

Slovenki sta na mladinskem svetovnem prvenstvu vodili že po skakalnem delu tekme, nato pa zlato odličje ubranili v teku (2 x 4,5 km). Srebrno odličje sta osvojili japonski tekmovalki Yuzika Fujiwara in Yuzuku Kainuma, bronasto pa Avstrijki Clara Mentil in Katharina Gruber.

Pravkar poteka tudi moška tekma, na kateri se Aljaž Janhar in Lovro Percl Seručnik prav tako borita za odličje.

