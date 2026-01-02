Petek, 2. 1. 2026, 15.07
18 minut
Liga ABA, 13. krog
Cedevita Olimpija, Krka in Ilirija prvič v novem letu
V 13. krogu lige ABA bo Cedevita Olimpija v soboto gostila Spartak iz Subotice, Krka se bo pomeril s Studentskim centrom Matica Rebca. Ilirijo obračun 13. kroga čaka v nedeljo, ko v Halo Tivoli prihaja Crvena zvezda.
Split Zorana Dragića se bo v nedeljo pomeril z Dubajem Klemna Prepeliča, Mega z Urbanom Krofličem pa se bo v ponedeljek pomerila z Vienno Gregorja Glasa.
Petek, 2. januar:
Sobota, 3. januar:
Nedelja, 4. januar:
Ponedeljek, 5. januar:
Lestvica: