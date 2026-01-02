Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
2. 1. 2026,
15.07

Osveženo pred

18 minut

Cedevita Olimpija KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto liga ABA

Petek, 2. 1. 2026, 15.07

18 minut

Liga ABA, 13. krog

Cedevita Olimpija, Krka in Ilirija prvič v novem letu

Avtor:
Š. L.

Cedevita Olimpija se bo pomerila s Spartakom. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija se bo pomerila s Spartakom.

Foto: Aleš Fevžer

V 13. krogu lige ABA bo Cedevita Olimpija v soboto gostila Spartak iz Subotice, Krka se bo pomeril s Studentskim centrom Matica Rebca. Ilirijo obračun 13. kroga čaka v nedeljo, ko v Halo Tivoli prihaja Crvena zvezda.

Split Zorana Dragića se bo v nedeljo pomeril z Dubajem Klemna Prepeliča, Mega z Urbanom Krofličem pa se bo v ponedeljek pomerila z Vienno Gregorja Glasa.

Liga ABA, 13. krog

Petek, 2. januar:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Ponedeljek, 5. januar:

Lestvica:

