... leta 2017 je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec na smuku za svetovno prvenstvo v St. Moritzu prepričljivo premagala vse tekmice in postala svetovna prvakinja.

Štuhčeva je tako Sloveniji ubranila zlato kolajno, ki jo je na prejšnjem prvenstvu v Vailu osvojila Tina Maze. Drugouvrščeno Avstrijko Stephanie Venier je Štuhčeva premagala za 40, Američanko Linsdey Vonn na tretjem mestu pa za 45 stotink sekunde.

"Trenutno je vse zelo čustveno in vse prihaja za mano. Čutila sem pritisk pred startom, bila bolj nervozna kot sicer, a vseeno sem se skoncentrirala in dobro opravila s tekmo. Že na prvem skoku sem čutila, da imam neverjetno hitre smuči in takrat sem si rekla, da moram le še normalno odpeljati tekmo. Doslej se z mamo in trenerko nisva veliko pogovarjali, saj sva jokali od sreče," je takoj po nastopu povedala Štuhčeva, ki te dni okreva po poškodbi kolena in olimpijske igre spremlja le prek televizijskih ekranov.

… leta 1994 so se v Lillehamerju na Norveškem začele prve zimske olimpijske igre, na katerih je Slovenija nastopala kot samostojna država. Na teh igrah je nastopalo 1.313 športnikov in 488 športnic iz 67 držav.

Slovenija se je razveselila zgodovinskih prvih medalj. Vse tri so prinesli alpski smučarji. Jure Košir, ki je bil bronast v slalomu, Katja Koren, ki je bron prav tako osvojila v slalomu, in Alenka Dovžan, ki je bila bronasta v alpski kombinaciji.

Zgodilo se je še …

Leta 1879 so v New Yorku odprli sloviti športni center Madison Square Garden, v katerem med drugim v ligi NBA nastopajo košarkarji New York Knicks.

Leta 1980 so se v Lake Placidu v ZDA začele 13. zimske olimpijske igre. Nastopilo je 1.061 športnikov iz 37 držav.

Leta 1983 je slovenski alpski smučar Bojan Križaj zmagal na slalomu za svetovni pokal v Marksteinu v Franciji.

Leta 1994 je slovenska nogometna reprezentanca v Valletti na Malti pod vodstvom Zdenka Verdenika na prijateljski tekmi proti Malti zmagala z 1:0.

Leta 1998 je norveški smučarski tekač Björn Dählie postal prvi športnik s šestimi zlatimi olimpijskimi medaljami, potem ko je v Naganu dobil tekaško preizkušnjo na deset kilometrov klasično.

Leta 2002 je slovenska nogometna reprezentanca v Hongkongu proti Hondurasu izgubila na prijateljski tekmi z 1:5.

Leta 2003 je slovenska nogometna reprezentanca v Novi Gorici pred 3.500 navijači igrala prijateljsko tekmo proti Švici in pod vodstvom Bojana Prašnikarja doživela polom. Izgubila je z 1:5. Na tej tekmi je v izbrani vrsti debitiral zdajšnji kapetan reprezentance in rekorder po številu nastopov Boštjan Cesar.

Leta 2007 so v Shenyangu na Kitajskem zrušili štadion Wulihe, ki je sprejel 65 tisoč navijačev. Zgrajen je bil leta 1989, porušili pa so ga zato, ker so na tem mestu zgradili nov objekt za olimpijske igre 2008.

Leta 2010 je gruzijski sankač Nodar Kumaritašvili dan pred začetkom olimpijskih iger v Vancouvru na treningu v Whistlerju doživel hudo nesrečo in umrl. 21-letni Gruzijec je pri hitrosti približno 145 kilometrov na uro s proge zletel v zadnjem, 16. zavoju in s hrbtom in zatiljem trčil v nezaščiten železni nosilec ob progi.

Rodili so se :

1956 – nekdanji hrvaški nogometaš in trener Velimir Zajec

1963 – nekdanji bolgarski nogometaš in trener Borislav Mihailov

1969 – nekdanji korejski nogometaš Hong Myung-Bo

1970 – nekdanji nizozemski nogometaš Bryan Roy

1972 – nekdanji kanadski hokejist Owen Nolan

1973 – nekdanja nizozemska hitrostna drsalka Gianni Romme

1974 – nekdanji ruski nogometaš Dmitri Loskov

1974 – nekdanji britanski boksar Naseem Hamed

1980 – nekdanji španski teniški igralec Juan Carlos Ferrero

1982 – grški atlet, skakalec v daljino Louis Tsatoumas