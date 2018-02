[video: 61805 / ]

... leta 1984 je bila na olimpijskih igrah na Bijelašnici v Sarajevu na sporedu veleslalomska preizkušnja. Nekdanji slovenski alpski smučar Jure Franko je s četrtim mestom po prvi vožnji višal napetost iz minute v minuto. Navijači so bili na trnih, v šolah so prekinili pouk, ponekod delo, vse za to, da bi videli svojega upa.

Takrat 21-letni Franko je v drugo stopil na plin, postavil najboljši čas druge vožnje, pridobil dve mesti in osvojil sploh prvo zimsko olimpijsko odličje za takratno Jugoslavijo in slovenski šport. Pred njim je končal le Švicar Max Julen, ki je bil hitrejši za 23 stotink.

Sledilo je nepopisno veselje, Franko je s srebrno olimpijsko kolajno poskrbel za salve navdušenja in pravo navijaško eksplozijo v Sarajevu in povsod po tedanji skupni državi. Mladenič je postal pravi heroj, ki je navduševal še bolj kot hrana. "Volimo Jureka više od bureka (Raje imamo Jureka od bureka)," se je razlegalo iz navijaških grl.

Zgodilo se je še …

Leta 1952 so se v Oslu na Norveškem začele šeste zimske olimpijske igre, na katerih so bili najuspešnejši gostitelji. Osvojili so sedem zlatih, tri srebrne in šest bronastih kolajn.

Leta 1966 je Wilt Chamberlain postavil nov točkovni rekord v ligi NBA, dosegel je 20.884. točko. Ob upokojitvi jih je zbral 31.419. Danes je rekorder Kareem Abdul-Jabbar z 38.387. točkami.

Leta 1980 so se v Lake Placidu začele 13. zimske olimpijske igre. Najuspešnejša država je bila Sovjetska zveza z desetimi zlatimi, šestimi srebrnimi in prav toliko bronastimi olimpijskimi odličji.

Leta 1996 je umrl Anglež Bob Paisley, ki velja za enega od najboljših nogometnih trenerjev vseh časov. Osvojil je tri naslove evropskega prvaka, enkrat zmagal v pokalu UEFA in bil šestkrat angleški prvak.

Leta 2002 je v osemdesetem letu starosti umrl legendarni nekdanji madžarski nogometni reprezentant Nandor Hidegkuti, ki je z izbrano vrsto leta 1952 osvojil olimpijsko zlato. Zbral je 68 tekem in 39 golov v reprezentanci, najbolj pa se je v spomin vtisnil s tremi goli pri znameniti zmagi Madžarske nad Anglijo na Wembleyju s 6:3 novembra leta 1953.

Leta 2004 je pri 34 letih uradno zaradi srčnega zastoja umrl italijanski kolesar Marco Pantani. Il Pirata, kot se je ga je prijel vzdevek, je umrl v sumljivih okoliščinah v hotelu v Riminiju. O vzrokih njegovega prezgodnjega slovesa so krožile različne govorice, od tega, da ga je pokopala smrtonosna mešanica kokaina in antidepresivov, do tega, da je bil žrtev mafije.

Leta 2004 je nogometna reprezentanca Tunizije v finalu afriškega pokala z 2:1 premagala Maroko in pred domačimi navijači – zbralo se jih je 60 tisoč – v Radesu prišla do prvega naslova afriškega prvaka.

Leta 2010 je na olimpijskih igrah v Vancouvru na šprintu biatloncev po vremenski loteriji presenetljivo slavil Francoz Vincent Jay. Slovenski biatlonec Klemen Bauer je končal na nehvaležnem četrtem mestu, 3,4 sekunde za tretjim Jakovom Fakom, ki je takrat nastopal še za Hrvaško.

Leta 2013 je paraolimpijec, atlet Oscar Pistorius na svojem domu v Pretorii ustrelil svoje dekle, manekenko Reevo Stenkamp. Po njeni smrti je trdil, da jo je zamenjal za vlomilko.

Leta 2014 je nekdanja slovenska alpska smučarka Tina Maze osvojila srebrno veleslalomsko odličje na svetovnem prvenstvu v Schladmnigu. Zaostala je le za Francozinjo Tesso Worley in si po zlatu na superveleslalomu ter srebru na superkombinaciji priborila še tretje odličje na četrti ženski tekmi tistega prvenstva.

Leta 2015 je smučarski skakalec Peter Prevc na poletih v Vikersundu kot prvi človek v zgodovini poletel 250 metrov in zanesljivo zmagal. Dan pozneje mu je rekord vzel Norvežan Anders Fannemel, ki je pristal pri 251,5 metra, kar je še danes rekord.

Leta 2016 je smučarski skakalec Peter Prevc na poletih v Vikersundu dosegel že 11. zmago sezone in 17. v karieri. Najboljši skakalec lanskega tekmovalnega obdobja je zmagal kljub temu, da je v finalu po poletu, dolgem 249 metrov, s hrbtom podrsal po tleh. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Stefan Kraft in Andreas Stjernen.

Leta 2016 je slovenska smučarska skakalka Maja Vtič na domači tekmi na Ljubnem ob Savinji izboljšala takratni rekord skakalnice (95,5 metra), kljub temu pa končala na drugem mestu, dobre štiri točke za avstrijsko zmagovalko Danielo Iraschko Stolz.

Rodili so se:

1926 – nekdanji avstrijski nogometaš Alfred Körner

1931 – pokojni slovenski atlet Stanko Lorger

1931 – pokojni kanadski hokejist Bernie Geoffrion

1942 – pokojni mehiški dirkač Ricardo Rodríguez

1944 – pokojni švedski dirkač formule 1 Ronnie Peterson

1951 – nekdanji angleški nogometaš Kevin Keegan

1964 – nekdanji italijanski kolesar Gianni Bugno

1966 – nekdanji češki hokejist Petr Svoboda

1974 – nekdanja italijanska sabljačica Valentina Vezzali

1977 – nekdanji avstralski kolesar Cadel Evans

1978 – nekdanji ameriški košarkar Richard Hamilton

1981 – francoski motociklist Randy de Puniet

1982 – slovaški hokejist Marian Gaborik

1983 – francoski nogometaš Bacary Sagna

1985 – švicarski nogometaš Philippe Senderos

1987 – urugvajski nogometaš Edinson Cavani

1988 – argentinski nogometaš Ángel Di María

1989 – smučarski skakalec Jurij Tepeš

1989 – poljski nogometaš Adam Matuszczyk

1989 – kanadski hokejist Brandon Sutter

1992 – danski nogometaš Christian Eriksen