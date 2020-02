... leta 1998 je Nagano gostil olimpijski smuk, ki ga je zaznamoval grozovit padec avstrijskega smučarja Hermanna Maierja. Takrat 26-letni Avstrijec se je na smukaško strmino odpravil s številko štiri in že po 18 sekundah poskrbel za enega najspektakularnejših padcev v zgodovini alpskega smučanja.

Na skoku čez prvo prelomnico je povsem izgubil nadzor, poletel v zrak, obrnjen na glavo, in po večdesetmetrskem poletu s hitrostjo krepko čez sto kilometrov na uro priletel naravnost na čelado. Po pristanku ga je nenadzorovano vrtelo, poletel je še čez dve varnostni ograji in končal v celem snegu zunaj proge.

Vsi so obnemeli in za trenutek, ko je nepremičen na trebuhu obležal v snegu, so nekateri pomislili, da je hudo poškodovan, če ne celo mrtev. Marsikdo takšnega padca sploh ne bi preživel, Herminator pa se je že tri dni pozneje vrnil na zmagovit način. Postal je superveleslalomski olimpijski prvak. Tri dni pozneje si je okoli vratu nadel še eno zlato olimpijsko kolajno. Najboljši je bil tudi v veleslalomu

Zgodilo se je še …

Leta 1911 je bil v Splitu ustanovljen hrvaški nogometni klub Hajduk, ki si je pozneje izklesal status enega najboljših v tem delu Evrope.

Leta 1972 so se na Japonskem v Saporu končale 11. zimske olimpijske igre, na katerih so bili najuspešnejši športniki Sovjetske zveze. Osvojili so osem zlatih, pet srebrnih in tri bronaste kolajne.

Leta 1988 so se začele 15. zimske olimpijske igre v Calgaryju, na katerih so bili z 11 zlatimi, devetimi srebrnimi in prav toliko bronastimi kolajnami najuspešnejši športniki Sovjetske zveze.

Leta 2009 je nekdanja slovenska smučarska tekačica Petra Majdič na zadnji postojanki svetovnega pokala pred nordijskim svetovnim prvenstvom v Liberecu dosegla novo zmago. Majdičeva je v šprintu (prosta tehnika) v Valdidentru v Italiji ugnala vse tekmice in dosegla 12. zmago v svetovnem pokalu.

Leta 2011 je slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec v poskusni seriji pred drugo tekmo svetovnega pokala v poletih v Vikersundu prvi v zgodovini že stotič preletel 200 metrov. Pristal je pri 209,5 metra.

Leta 2012 je nekdanji slovenski nogometaš Robert Koren sporočil, da končuje reprezentančno kariero. "Odločitev je bila izjemno težka, saj sem bil kot igralec in kasneje kot kapetan nogometne reprezentance vedno zelo ponosen na nastope za Slovenijo. Na vseh tekmah v državnem dresu sem dal vse od sebe in vedno optimistično verjel, da zmoremo doseči dobre rezultate," je zapisal ob slovesu.

Leta 2013 je smučarski skakalec Jaka Hvala prvič zmagal na tekmah smučarjev skakalcev v svetovnem pokalu. Najboljši je bil v Klingenthalu, kjer je vodil že po prvi seriji in zdržal pritisk tudi v drugo. Med najboljšo deseterico je končal tudi Peter Prevc. Zasedel je sedmo mesto.

Leta 2016 je na drugi tekmi poletov v Vikersundu zmagal Peter Prevc. Najboljši skakalec in letalec pretekle zime je najbližjega zasledovalca, domačina Johanna Andreja Forfanga, premagal za skoraj 20 točk. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Robert Kranjec, ki je na tem norveškem prizorišču slavil dan prej.

Leta 2016 sta za veliko slovensko slavje na domači tekmi na Ljubnem ob Savinji poskrbeli smučarski skakalki Maja Vtič in Špela Rogelj. Vtičeva je ugnala vso konkurenco, Rogljeva je bila tretja.

Leta 2016 je aktualni svetovni prvak v smučarskem krosu Filip Flisar na tekmi svetovnega pokala v Idreju na Švedskem osvojil svojo peto zmago v svetovnem pokalu in se še tretjič v sezoni uvrstil na stopničke.

Rodili so se:

1947 – nekdanji ameriški košarkar, danes trener Mike Krzyzewski

1953 – ultramaratonec Dušan Mravlje

1956 – nekdanji irski nogometaš Liam Brady

1959 – nekdanji kanadski hokejist Gaston Gingras

1960 – nekdanji italijanski nogometaš in sodnik Pierluigi Collina

1961 – nekdanji kanadski hokejist, trener Marc Crawford

1965 – nekdanji alpski smučar Tomaž Čižman

1967 – nekdanji bolgarski nogometaš Stanimir Stoilov

1971 – nekdanji švedski hokejist Mats Sundin

1978 – finski hokejist Niklas Bäckström

1979 – mehiški nogometaš Rafael Márquez

1980 – nekdanji nemški nogometaš Sebastian Kehl

1981 – brazilski nogometaš Luisão

1981 – irski nogometaš Liam Miller

1981 – nekdanji ameriški košarkar Luke Ridnour

1981 – grški nogometaš Alexandros Tziolis

1984 – nekdanja nizozemska plavalka Hinkelien Schreuder

1985 – nizozemski nogometaš Hedwiges Maduro

1986 – škotski teniški igralec Jamie Murray

1987 – nizozemski nogometaš Eljero Elia

1990 – francoski nogometaš Mamadou Sakho

1990 – nizozemski nogometaš Kevin Strootman

1994 – nizozemski nogometaš Memphis Depay

