… leta 1994 je slovenska smučarka Alenka Dovžan na olimpijskih igrah v Lillehammerju na Norveškem osvojila bronasto medaljo v kombinaciji.

Zmagala je Švedinja Pernilla Wiberg, srebro pa je pripadlo Švicarki Vreni Schneider. Katja Koren je s 6. mestom dopolnila slovenski uspeh. Na nepozabnih igrah na Norveškem je Slovenija osvojila še dve medalji. Korenova je bila bronasta v slalomu, prav tako Jure Košir.

Tina Maze je bila na olimpijskem superveleslalomu leta 2010 v Vancouvru srebrna.

V Vancouvru leta 2010 pa je do srebrnega odličja na olimpijskem superveleslalomu prišla Tina Maze. Črnjanka je zaostala le za Avstrijko Andreo Fischbacher (49 stotink), medtem ko je bronasto Američanko Lindsey Vonn prehitela za četrt sekunde.

Žiga Jeglič je moral pred enim letom zaradi pozitivnega dopinškega testa zapustiti olimpijsko vas. Foto: Stanko Gruden, STA

Leta 2018 je z olimpijskih iger iz Pjongčanga prišla šokantna informacija. Slovenski hokejist Žiga Jeglič je bil pozitiven na dopinškem testu.

Rezultat pozitivnega dopinškega testa je pokazal prisotnost prepovedanega fenoterola v urinu, ki se skriva v berodualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal, ki ga uporablja 30-letnik. Zdravilo sicer v določenih primerih, ob dovoljenju zanj, spada med terapevtske izjeme. Če bi Jeglič dovoljenje imel in ga oddal, zapleta, ki je na njegovo kariero vrgel črno senco, ne bi bilo. Jeglič je moral takoj zapustiti olimpijsko vas, avgusta je prišla kazen: osem mesecev prepovedi igranja. Odslužil jo je konec oktobra 2019 in se v pogon vrnil v dresu Slovana Bratislave.

Zgodilo se je še:

Leta 1971 se je rodil najboljši finski nogometaš vseh časov Jari Litmanen. Največji uspeh je dosegel v dresu Ajaxa, ko je nizozemski klub maja 1995 postal evropski prvak, potem ko je v finalu lige prvakov na Dunaju z 1:0 premagal Milan. Naslednje leto je Ajax po enajstmetrovkah klonil proti Juventusu. V rednem delu je bilo 1:1, gol za Ajax pa je dal Litmanen, ki je bil tistega leta tretji najboljši evropski nogometaš.

Leta 1988 je na prijateljski nogometni tekmi proti Sovjetski zvezi v Bariju pri zmagi s 4:1 edini gol v 81 nastopih za italijansko reprezentanco zabil legendarni branilec Franco Baresi.

Leta 1992 je bila iz 20 najboljših angleških klubov formirana nova poklicna nogometna liga z uradnim imenom FA Premier League, ki je s sezono 1992/93 prevzela dotedanjo vlogo prve lige kot najvišjega nivoja ligaškega tekmovanja v angleškem nogometu.

Leta 1995 je slovenski smučarski as Jure Košir zasedel drugo mesto na veleslalomu za svetovni pokal v japonskem Furanu. Po prvi vožnji je celo vodil, v drugi pa za 11 stotink zaostal za zmagovalcem, Avstrijcem Mariom Reiterjem.

Leta 1998 sta se na olimpijski preizkušnji v umetnostnem drsanju v Naganu na Japonskem na najvišji stopnički povzpeli Američanki Tara Lipinski in Michelle Kwan. Tretja je bila Kitajka Čen. 15-letna Lipinskijeva je postala najmlajša olimpijska zmagovalka v tej disciplini.

Leta 2000 je slovenska smučarka Špela Pretnar zmagala na slalomu za svetovni pokal v Äreju na Švedskem. Američanko Kristino Koznick je prehitela za 24 stotink sekunde, Švedinjo Anjo Pärson pa za 47 stotink. To je bila šesta in hkrati zadnja zmaga Pretnarjeve v karieri.

Leta 2000 je slovenski smučar Matjaž Vrhovnik na slalomu za svetovni pokal v Adelbodnu v Švici prišel do svoje edine zmage v karieri. Za 21 stotink je prehitel Norvežana Kjetila Andreja Aamodta, tretji pa je bil Avstrijec Mario Matt.

Leta 2002 so hokejisti Belorusije v četrtfinalu zimskih olimpijskih iger v Salt Lake Cityju v ZDA pripravili senzacijo in izločili favorizirane Švede s 4:3. Odločilni zadetek je dosegel Vladimir Kopat dve minuti pred koncem tekme.

Leta 2002 so norveški biatlonci v Salt Lake Cityju prvič postali olimpijski prvaki. Ole Einar Björndalen je postal prvi biatlonec v zgodovini zimskih olimpijskih iger, ki mu je uspelo na enih samih igrah osvojiti štiri zlate medalje. Halvard Hanevold, Frode Andresen, Egil Gjelland in Björndalen so povečevali prednost iz kroga v krog.

Leta 2005 so slovenski smučarski skakalci na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberstdorfu osvojili bronasto medaljo v moštveni tekmi. Primož Peterka, Jure Bogataj, Rok Benkovič in Jernej Damjan so zaostali le za Avstrijci in Nemci.

Rodili so se:

1929 nekdanji slovenski smučarski skakalec Albin Rogelj

1930 pokojni severnoirski nogometaš Willie Cunningham

1939 pokojni angleški nogometaš Frank Arundel

1940 nekdanji angleški nogometaš Jimmy Greaves

1942 nekdanji kanadski hokejist Phil Esposito

1947 nekdanji angleški nogometaš Peter Osgood

1951 nekdanji angleški nogometaš Phil Neal

1963 nekdanji ameriški košarkar Charles Barkley

1967 nekdanji slovenski nogometaš Stanislav Komočar

1967 nekdanji švicarski alpski smučar Paul Accola

1969 nekdanji srbski nogometaš Siniša Mihajlović

1971 nekdanji finski nogometaš Jari Litmanen

1972 nekdanji slovenski alpski smučar Uroš Pavlovčič

1973 nekdanji ukrajinski nogometaš Oleksandr Holovko

1973 nekdanji slovenski košarkar Klemen Zaletel

1975 nekdanji švedski hokejist Niclas Wallin

1977 nekdanji ameriški košarkar Stephon Marbury

1978 nekdanji slovenski kolesar Matej Stare

1980 poljski nogometaš Artur Boruc

1981 angleški nogometaš Tony Hibbert

1983 bosanski nogometaš Adi Adilović

1983 ameriški igralec bejzbola Justin Verlander

1986 turški nogometaš Dilaver Güclü

1987 finski nogometaš Tim Sparv

1987 ameriški košarkar James Johnson

1989 slovenski kolesar Kristian Gregorič

1990 italijanski nogometaš Ciro Immobile

1992 slovenski nogometaš Blaž Vrhovec

1993 slovenski košarkar Žiga Dimec

1994 albanski nogometaš Elseid Hysaj

1994 slovenski nogometaš Aljaž Krefl

1996 beloruski rokometaš Artsem Karalek

2000 madžarski plavalec Kristof Milak