… leta 1986 je na teniškem turnirju v Boca Ratonu v ZDA slavni ameriški as Jimmy Connors povsem izgubil živce in si s tem prislužil desettedenski suspenz ter denarno kazen v višini 20 tisoč ameriških dolarjev.

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov – Connors je v karieri osvojil osem turnirjev za grand slam, petkrat US Open, dvakrat Wimbledon in enkrat OP Avstralije – se je v Boca Ratonu v petem nizu polfinalnega obračuna z Ivanom Lendlom sporekel z glavnim sodnikom dvoboja zaradi, po njegovem mnenju, napačne odločitve linijskega sodnika.

Glavnemu sodniku Jeremyju Shalesu je grozil in ni hotel nadaljevati dvoboja. Po kazensko odvzeti igri je še kar trmoglavil, nato za kazen izgubil še niz in vrata finala odprl Lendlu.

Znameniti izbruh:

Mednarodna teniška zveza je Connorsa pozneje kaznovala s suspenzom in globo, s tem pa povzročila nekaj skrbi ameriškim promotorjem tenisa. Leta 1986 namreč na sceni ni bilo več švedskega zvezdnika Bjorna Borga, priljubljeni ameriški as John McEnroe pa je okreval po poškodbi. V karavani je ostalo le malo takšnih, ki bi bili pravi magnet za ameriške gledalce.

"Igralci, kot so Mats Wilander, Stefan Edberg in Yannick Noah, so zagotovo odlični teniški igralci, a za ameriške gledalce niso dovolj privlačni. Magnet so McEnroe, Connors, Boris Becker in Ivan Lendl. Enega ali dva takšna moraš imeti na vsakem velikem turnirju, pa še kakšne tri iz druge lige za kredibilnost," je za Los Angeles Times poslovni model razkril eden od omenjenih promotorjev.

Connors je svoje dejanje v Boca Ratonu videl kot junaško uporništvo in boj proti krivicam. "Zavzel sem se za pravice igralcev. Povem vam, da bi jih to naredilo še veliko več, če bi si to lahko privoščili. Jaz si lahko in sem tudi si," je pojasnjeval temperamentni Connors.

Znan je bil po tovrstnih izbruhih, kratke živce je lahko brez sramu postavil ob bok tistim, ki so krasili njegovega rojaka Johna McEnroeja:

Zgodilo se je še:

Leta 1958 je zaradi poškodb, ki jih je utrpel v letalski nesreči v Münchnu, ki je 6. februarja zahtevala življenja sedmih nogometašev Manchestra Uniteda, umrl še angleški nogometaš Duncan Edwards.

Leta 1967 se je rodil ameriški atlet Leroy Burrell. V šprintu na 100 metrov je dvakrat postavil svetovni rekord (9,90 leta 1991 in 9,85 leta 1994). Na svetovnem prvenstvu leta 1991 je osvojil srebro. Zaostal je le za Carlom Lewisom.

Leta 1977 se je rodil ameriški košarkar Steve Francis. Leta 1999 ga je Vancouver kot drugega izbral na draftu lige NBA, nato pa ga prodal Houstonu. Igral je tudi v Orlandu, New Yorku in Memphisu.

Rodili so se:

1944 – nekdanji romunski nogometaš Ludovic Satmareanuro

1949 – nekdanji švedski nogometaš Ronnie Hellström

1967 – nekdanji nizozemski nogometaš Patrick Lodewijks

1969 – nekdanja avstrijska alpska smučarka Petra Kronberger

1972 – nekdanji portugalski nogometaš Nuno Capuho

1974 – nekdanji španski nogometaš Ivan Campo

1976 – nekdanji kanadski hokejist Ryan Smith

1977 – nekdanji slovenski nogometaš Matej Šnofl

1979 – francoski nogometaš Pascal Chimbonda

1984 – nemški nogometaš David Odonkor

1985 – grški nogometaš Georgios Samaras

1989 – angleški nogometaš Josh Walker

1991 – alžirski nogometaš Riyad Mahrez

