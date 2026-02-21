Real Madrid si je privoščil velik spodrsljaj, slab začetek, dober konec Oblakovih

Barcelona je polomu v pokalu (Atletico Madrid) dodala še spodrsljaj v prvenstvu (Girona) in se naenkrat znašla pod hudim pritiskom. Katalonci se bodo v 25. krogu skušali odločno odzvati na domači zelenici, na Camp Nou v nedeljo prihaja Levante, zmaga pa bi Barco vrnila na vrh lestvice. Real Madrid je bil po skoku na prvem mestu namreč neuspešen že ob prvi obrambi točkovne prednosti; izgubil je na neugodnem gostovanju pri Osasuni (2:1). Jan Oblak je z Atleticom s 4:2 premagal Espanyol. Na uvodni tekmi kroga je Athletic Bilbao z 2:1 premagal Elche.

Barcelona doma proti Levanteju igra tekmo, ki je na papirju ena lažjih v sezoni (Levante trenutno zaseda predzadnje mesto na lestvici), a prav zato zahtevna. Po dveh bolečih porazih na dveh različnih frontah je pritisk na Hansija Flicka in njegovo četo ekspresno narasel. V zadnjem tednu je bilo pri Barceloni sicer znova tudi veliko razprave o spornih sodniških odločitvah, a se tudi nemški strateg zaveda, da bo ključen odziv na igrišču.

Dve posredovanji VAR-a za nočno moro Reala

Ta bo še toliko pomembnejši zaradi razpleta sobotnega obračuna na El Sadarju. Na stadionu Osasune so se favoriti opekli že mnogokrat in na njem je spodrsnilo tudi varovancem Alvara Arbeloe, ki so v zadnjem obdobju v prvenstvu delovali zelo zanesljivo.

Da bi utegnila ta tekma hitro razkriti, kako mirne so noge Madridčanov, potem ko so v dirki za naslov znova branili prednost dveh točk, smo napovedovali že pred tekmo. Kraljevi klub se je v težavah znašel že v prvem polčasu, ko je posredovanje sobe za VAR pripeljalo do enajstmetrovke domačih. Ante Budimir, ki ga je med posredovanjem pohodil Thibaut Courtois, je sam izvedel strel z bele točke in Osasuno popeljal v vodstvo.

Thibaut Courtois je zakrivil prekršek za enajstmetrovko. Foto: Guliverimage Madridčani so v drugem delu napadli in v 73. minuti izenačili, potem ko je sijajen prodor Federica Valverdeja in njegov kasnejši predložek pred vrati v zadetek spremenil Vinicius Junior. Namesto popolne ofenzive gostov je sledilo novo slavje domačih.

V 90. minuti je zadel Raul Garcia. Sodniki na zelenici so sprva zaradi prepovedanega položaja zadetek razveljavili, nato pa po posredovanju sobe za VAR odločitev znova spremenili.

Še manj zanesljivosti v ligi kaže drugi madridski velikan. Atletico je marsikaj sicer uspel zakriti z dvema visokima zmagama v španskem kraljevem pokalu; v četrtfinalu je s 5:0 padel Betis, na prvi polfinalni tekmi je četa Diega Simeoneja s 4:0 odpihnila še Barcelono.

Atletico Madrid je s 4:2 premagal Espanyol. Foto: Reuters

V tem času je Jan Oblak s soigralci na prvenstvenih tekmah osvojil eno samo točko; konec januarja je remiziral z Levantejem, sledila pa sta poraza proti Betisu in nazadnje Rayu. V sobotnem večeru so kljub hitremu zaostanku vendarle našli pot do zmage, s 4:2 so premagali Espanyol.

Atletico se je v večernem sporedu hitro znašel v zaostanku z 0:1, ko je bil v šesti minuti na pravem mestu Jofre. Oblak, ki je branil celo tekmo za Atletico, je bil ob prejetem golu povsem nemočen, potem ko se je z veliko sreče žoga dvakrat odbila od Jofreja in za hrbet škofjeloškega vratarja.

Alexander Soerloth je še v prvem polčasu poskrbel za izenačenje v 21. minuti, isti igralec pa je nato v drugem zadel še za 4:1 v 72. minut. Takoj na začetku drugega dela je rdeče-bele v vodstvo popeljal Giuliano Simeone, devet minut kasneje pa je zadel še Ademola Lookman. Končni izid je v 80. minuti postavil Edu Exposito.

