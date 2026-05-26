Avtor:
S. K.

Torek,
26. 5. 2026,
17.30

Liga NHL, konferenčni finale, 26. maj

Lahko Colorado ponovi čudežni preobrat Kopitarjevih Kraljev?

NHL: Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche | Foto Reuters

Hokejisti moštva Colorado Avalanche so v rednem delu sezone v ligi NHL dosegli 55 zmag, doživeli le 27 porazov in zbrali kar 121 točk. Status najboljše ekipe lige so upravičili v prvem krogu končnice, ko so s 4:0 izločili LA Kings Anžeta Kopitarja, v drugem proti Minnesoti izgubili le enkrat, zdaj pa jim grozi, da jih bo v finalu zahodne konference z metlo izločila ekipa Vegas Golden Knights.

Zlati vitezi, ki so do finala zahodne konference s 4:2 v zmagah preskočili Utah in Anaheim, v seriji s Coloradom pa vodijo s 3:0 in si lahko že v noči na sredo po slovenskem času (3.00) na domačem ledu v Las Vegasu priigrajo napredovanje v veliki finale lige NHL.

Vegas Golden Knights so se do velikega finala prebili že v svoji krstni sezoni 2017/18, a takrat priznali premoč Ovečkinovemu Washingtonu (1:4), prvi Stanleyjev pokal pa so osvojili pred tremi leti, ko so v finalu s 4:1 premagali Florida Pantherse. Zdaj jim torej manjka le še ena zmaga do tretje uvrstitve v veliki finale v zgodovini kluba, ki je nastal šele leta 2017.

Colorado je zadnjega od treh Stanleyjevih pokalov osvojil leta 2022, zdaj pa se mora krčevito boriti za podaljšanje finalne serije zahodne konference. Za razliko od lige NBA, v kateri se še nobeno moštvo v zgodovini ni veselilo zmage po zaostanku z 0:3, je v ligi NHL ta podvig uspel štirim ekipam. Leta 1942 Torontu v velikem finalu proti Detroitu, leta 1975 NY Islandersom v drugem krogu "play-offa" proti Pittsburghu, leta 2010 Philadelphii prav tako v drugem krogu končnice proti Bostonu ter nazadnje Kopitarjevim kraljem leta 2014 v prvem krogu končnice proti San Joseju. LA Kings so šli tedaj čisto do konca in še drugič v zgodovini dvignili Stanleyjev pokal. Lahko čudežni podvig uspe tudi Coloradu?

Liga NHL, konferenčni finale, 26. maj

Konferenčni finale lige NHL

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Vegas Golden Knights (4) /0:3/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Montreal Canadiens (4) /2:1/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

