Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
14.01

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Evropska unija volitve Poljska Donald Tusk

Tusk: Izstop Poljske iz EU bi lahko postal resnična grožnja

Donald Tusk | Donald Tusk je opozoril, da bodo prihajajoče volitve leta 2027 odločale o tem, ali "Poljska ostane v Evropi in kdo nas želi iz nje popeljati". | Foto Reuters

Poljski premier Donald Tusk je v nedeljo opozoril, da bi lahko izstop Poljske iz EU postal resnična grožnja, pri čemer je nacionalističnega predsednika Karola Nawrockega in desničarske opozicijske stranke obtožil, da državo vodijo proti "polexitu". Evroskeptične sile v državi po Tuskovem mnenju med drugim spodbujata Moskva in ameriško gibanje MAGA.

Tusk je v objavi na družbenem omrežju X dejal, da tako frakcije skrajno desničarske Konfederacijske zveze kot večina poslancev iz nacionalistične stranke Zakon in pravičnost (PiS) Poljsko želijo popeljati iz EU. Takšen scenarij je označil za katastrofo in obljubil, da bo storil vse, da ga ustavi.

Volitve leta 2027 bodo odločilne 

Opozoril je še, da bodo prihajajoče volitve leta 2027 odločale o tem, ali "Poljska ostane v Evropi in kdo nas želi iz nje popeljati".

Tusk je tveganje za izstop Poljske iz povezave povezal s silami, ki si prizadevajo uničiti EU, pri čemer je omenil Rusijo, ameriško gibanje Naredimo Ameriko spet veliko (MAGA) in evropsko skrajno desnico pod vodstvom madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Tuskove izjave sledijo odločitvi poljskega predsednika Nawrockega, povezanega s stranko PiS, da ne bo podpisal zakona, ki bi državi zagotovil milijarde evrov iz evropskega instrumenta za financiranja obrambnih projektov (SAFE). Svojo odločitev je prejšnji teden pojasnil z izjavo, da poljska suverenost in varnost ne smeta biti odvisni od tujih odločitev.

Podpora ostaja nizka 

Poljska je v okviru programa SAFE zaprosila za skupno 43,7 milijarde evrov in naj bi bila največja upravičenka do sredstev iz 150 milijard evrov vrednega sklada.

Čeprav ankete kažejo, da podpora izstopu Poljske iz EU ostaja nizka, pa ta po poročanju bruseljskega spletnega portala Politico ni več zanemarljiva. Glede na nedavne ankete bi približno eden od desetih do eden od štirih Poljakov podprl začetek procesa izstopa, čeprav velika večina še vedno podpira nadaljnje članstvo v EU.

Evropska unija volitve Poljska Donald Tusk
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
