Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
11. 3. 2026,
14.11

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ponaredki posnetek Gibanje Svoboda Vesna Vuković

Sreda, 11. 3. 2026, 14.11

22 minut

Odzvala se je Vesna Vuković

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vesna Vuković | Večina posnetkov se nanaša na funkcionarje Gibanja Svoboda, med njimi tudi na bivšo generalno sekretarko stranke Vesno Vuković. | Foto Gibanje Svoboda

Večina posnetkov se nanaša na funkcionarje Gibanja Svoboda, med njimi tudi na bivšo generalno sekretarko stranke Vesno Vuković.

Foto: Gibanje Svoboda

Potem ko so se na Facebooku pojavili posnetki domnevnih pogovorov med sedanjimi in nekdanjimi funkcionarji stranke Gibanje Svoboda, se je oglasila nekdanja generalna sekretarka stranke Vesna Vuković. Navedla je, da so posnetki ponarejeni, "tarča teh napadov pa je brez dvoma politična stranka Gibanje Svoboda, katere funkcionarka sem bila". "Kriminalu, ki si želi podrediti državo, se je treba odločno upreti," poziva.

Neznanci na Facebooku že nekaj dni objavljajo posnetke domnevnih pogovorov sedanjih in bivših politikov. Večina posnetkov se nanaša na funkcionarje Gibanja Svoboda, med njimi tudi na bivšo generalno sekretarko stranke Vesno Vuković.

Kaj naj bi bilo na posnetkih? 

Na enem od posnetkov naj bi Vuković generalni sekretarki vlade Barbari Kolenko Helbl dejala, da infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek "krade" pri drugem tiru, na drugem posnetku pa naj bi Vuković poslanki Svobode Tamari Vonta sporočala, da ima sama vsak dan vpogled v to, kar se dogaja na preiskovalni komisiji o sumih spornega financiranja političnih strank. 

Vuković: Posnetki vsebujejo moj glas, ki je bil pridobljen nezakonito 

Glede omenjenih posnetkov se je danes z izjavo za javnost oglasila Vesna Vuković, ki pravi, da so posnetki ponarejeni, povedala pa je tudi, da je pred državnimi organi in drugimi institucijami sprožila več postopkov in odvetniško pisarno pooblastila za vodenje nadaljnjih pravnih postopkov.

"V zadnjih dneh je bilo na anonimnem profilu na Facebooku in v javnosti objavljenih več ponarejenih in nezakonitih posnetkov, ki so predstavljeni kot moji domnevni pogovori z različnimi osebami. Posnetki vsebujejo moj glas, ki je bil nezakonito pridobljen in nezakonito obdelan, ponarejen in prirejen z različnimi digitalnimi orodji. S tem želijo neznani storilci v javnosti vzbuditi vtis, da sem se z domnevnimi sogovorniki pogovarjala o različnih vsebinah, čeprav pogovorov s takšno vsebino z navedenimi sogovorniki nikoli ni bilo. Vsa podtikanja, ki mi jih skušajo na nezakonit način pripisati neznani storilci, odločno zanikam kot popolnoma izmišljena," je v izjavi za javnost navedla Vuković. 

Zapisala je, da so nezakoniti in ponarejeni posnetki domnevnih pogovorov poleg napada na njeno dobro ime in osebno dostojanstvo namenjeni tudi manipulaciji javnosti in umetnemu ustvarjanju afer v volilnem obdobju.

Vuković v politiki ni več od aprila 2024

Ob tem je zatrdila, da v politiki ne deluje več od aprila 2024, kot državljanka pa pričakuje, da bodo državni organi odkrili izvajalce in naročnike teh objav. Ti želijo po njenem prepričanju s pomočjo skupin iz tujine in uporabo nezakonitih, celo kriminalnih metod "vplivati na volitve, blatiti posameznike ali jih celo izsiljevati v dobro politične opcije, ki si od izmišljenih afer in blatenja političnih nasprotnikov obeta politične koristi".

"Kriminalu, ki si želi z najbolj nizkotnimi prijemi podrediti državo, se je treba odločno upreti," je še pozvala.

Dominika Švarc Pipan
Novice Švarc Pipan ujeta na posnetkih: "Gre za past, da bi vplivali na volitve"
Gibanje Svoboda
Novice Svoboda: Nad nas gredo s potvorjenimi posnetki

ponaredki posnetek Gibanje Svoboda Vesna Vuković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.