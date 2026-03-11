Odzvala se je Vesna Vuković

Potem ko so se na Facebooku pojavili posnetki domnevnih pogovorov med sedanjimi in nekdanjimi funkcionarji stranke Gibanje Svoboda, se je oglasila nekdanja generalna sekretarka stranke Vesna Vuković. Navedla je, da so posnetki ponarejeni, "tarča teh napadov pa je brez dvoma politična stranka Gibanje Svoboda, katere funkcionarka sem bila". "Kriminalu, ki si želi podrediti državo, se je treba odločno upreti," poziva.

Neznanci na Facebooku že nekaj dni objavljajo posnetke domnevnih pogovorov sedanjih in bivših politikov. Večina posnetkov se nanaša na funkcionarje Gibanja Svoboda, med njimi tudi na bivšo generalno sekretarko stranke Vesno Vuković.

Kaj naj bi bilo na posnetkih?

Na enem od posnetkov naj bi Vuković generalni sekretarki vlade Barbari Kolenko Helbl dejala, da infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek "krade" pri drugem tiru, na drugem posnetku pa naj bi Vuković poslanki Svobode Tamari Vonta sporočala, da ima sama vsak dan vpogled v to, kar se dogaja na preiskovalni komisiji o sumih spornega financiranja političnih strank.

Vuković: Posnetki vsebujejo moj glas, ki je bil pridobljen nezakonito

Glede omenjenih posnetkov se je danes z izjavo za javnost oglasila Vesna Vuković, ki pravi, da so posnetki ponarejeni, povedala pa je tudi, da je pred državnimi organi in drugimi institucijami sprožila več postopkov in odvetniško pisarno pooblastila za vodenje nadaljnjih pravnih postopkov.

"V zadnjih dneh je bilo na anonimnem profilu na Facebooku in v javnosti objavljenih več ponarejenih in nezakonitih posnetkov, ki so predstavljeni kot moji domnevni pogovori z različnimi osebami. Posnetki vsebujejo moj glas, ki je bil nezakonito pridobljen in nezakonito obdelan, ponarejen in prirejen z različnimi digitalnimi orodji. S tem želijo neznani storilci v javnosti vzbuditi vtis, da sem se z domnevnimi sogovorniki pogovarjala o različnih vsebinah, čeprav pogovorov s takšno vsebino z navedenimi sogovorniki nikoli ni bilo. Vsa podtikanja, ki mi jih skušajo na nezakonit način pripisati neznani storilci, odločno zanikam kot popolnoma izmišljena," je v izjavi za javnost navedla Vuković.

Zapisala je, da so nezakoniti in ponarejeni posnetki domnevnih pogovorov poleg napada na njeno dobro ime in osebno dostojanstvo namenjeni tudi manipulaciji javnosti in umetnemu ustvarjanju afer v volilnem obdobju.

Vuković v politiki ni več od aprila 2024

Ob tem je zatrdila, da v politiki ne deluje več od aprila 2024, kot državljanka pa pričakuje, da bodo državni organi odkrili izvajalce in naročnike teh objav. Ti želijo po njenem prepričanju s pomočjo skupin iz tujine in uporabo nezakonitih, celo kriminalnih metod "vplivati na volitve, blatiti posameznike ali jih celo izsiljevati v dobro politične opcije, ki si od izmišljenih afer in blatenja političnih nasprotnikov obeta politične koristi".

"Kriminalu, ki si želi z najbolj nizkotnimi prijemi podrediti državo, se je treba odločno upreti," je še pozvala.