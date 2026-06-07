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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
14.13

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Natisni članek
gimnastika Simone Biles

Nedelja, 7. 6. 2026, 14.13

1 ura, 26 minut

"Skoraj umreti ni bilo na moji kartici za tombolo"

Simone Biles doživela izkušnjo "skoraj na robu smrti"

Avtor:
STA

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Simone Biles | Simone Biles je doživela izkušnjo "skoraj na robu smrti". | Foto Guliverimage

Simone Biles je doživela izkušnjo "skoraj na robu smrti".

Foto: Guliverimage

Olimpijska zvezdnica ameriške ženske gimnastike Simone Biles je doživela resno zdravstveno krizo, ki jo je spravila, kot je opisala, "skoraj na rob smrti". "Skoraj umreti ni bilo na moji kartici za tombolo," je 29-letnica v soboto pozno zvečer zapisala v zgodbi na Instagramu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sedemkratna olimpijska prvakinja ni razkrila, s kakšnimi resnimi zdravstvenimi težavami se je soočila, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje, je pa dejala, da je to stanje doživela v minulem tednu. "To je bila najstrašnejša izkušnja v mojem življenju," je z dramatičnimi besedami opisala Biles.

Ameriška šampionka je na olimpijskih igrah osvojila sedem zlatih medalj. Leta 2021 je v Tokiu osvojila bron na gredi kljub težavam z duševnim zdravjem.

Po dvoletnem premoru se je leta 2023 vrnila s štirimi naslovi svetovne prvakinje in tremi olimpijskimi zlatimi medaljami v Parizu leta 2024.

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