V Madridu na maši s papežem več kot milijon ljudi #foto

V središču Madrida, kjer je papež Leon XVI. drugi dan svojega obiska v Španiji vodil mašo na trgu Cibeles, se je danes zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplavzom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na ulicah v središču Madrida se je po navedbah organizatorjev zbralo več kot 1,2 milijona ljudi, da bi spremljali mašo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med njimi sta bila tudi kralj Felipe VI. in kraljica Letizia, ki sta papeža v soboto sprejela ob njegovem prihodu v špansko prestolnico.

To je največja množica na katerikoli od njegovih maš, odkar je bil Leon XVI. maja lani izvoljen za papeža, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zaradi prevelike množice je policija na koncu morala zapreti dostopne točke, poročajo španski mediji. Foto: Reuters

Navdušena množica vernikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplavzom. Medtem ko je Leon XIV. pred mašo iz svojega papamobila pozdravljal vernike, so vzklikali "živel papež", številni so ob njegovem prihodu na trg metali cvetne liste, poroča BBC.

Foto: Reuters

Velike množice so se v španski prestolnici zbrale tudi v soboto, na večernem molitvenem bedenju v bližini stadiona Santiago Bernabeu pa se je papežu pridružilo približno petsto tisoč mladih vernikov, kar organizatorji opisujejo kot eno največjih srečanj mladih katoličanov v državi, poročajo tuje agencije.

"Ob praznini brezbrižnosti in pokorščini, pred nasiljem vojne in laži morate biti iskre nove človečnosti," je mladim dejal papež.

Popoldne naj bi se papež v eni od mestnih hiš srečal tudi s predstavniki kulture, umetnosti, gospodarstva in športa. Foto: Reuters

V okviru obiska v Španiji bo papež v ponedeljek nagovoril španski parlament, srečal pa se bo tudi s žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi, poroča BBC. Papež bo med drugim v četrtek obiskal Kanarske otoke, ki ležijo ob severozahodni afriški obali in predstavljajo pomembno vstopno točko za migrante na poti v Evropo. Tako v Las Palmasu na otoku Gran Canaria kot v Santa Cruzu na Tenerifu bo daroval mašo in obiskal organizacije, ki se ukvarjajo s sprejemom in pomočjo migrantom.

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