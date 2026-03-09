Pia Babnik v Avstraliji do šestega mesta

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju evropske serije (let) v avstralskem Central Coastu zasedla šesto mesto. Na tekmovanju z nagradnim skladom dobrih 360.000 evrov je slavila domačinka Kelsey Bennett s 13 udarci pod parom igrišč kluba Magenta Shores.

Bennett je za 72 lukenj porabila 275 udarcev, štiri manj od drugouvrščenih Britank Meghan MacLaren in Caley McGinty (obe -9).

Dvaindvajsetletna Babnik je tekmovanje končala s petimi udarci pod parom igrišča, ki je pri 72 udarcih za 18 lukenj. Prvi in tretji dan je bila Babnik z -4 med najboljšimi posameznicami, drugi (+1) in zadnji dan (+2) pa se ji ni najbolje posrečil. Za nagrado je prejela slabih 6000 evrov.

Kljub temu je s šestim mestom dosegla najboljši izid v 2026, dobro formo pa bo skušala potrditi konec tega tedna na najmočnejšem ženskem turnirju serije let v Avstraliji, in sicer v Adelaide (1,03 milijona evrov).

Nato bo med 19. in 22. marcem v Hope Islandu še en manjši turnir, tudi nanj je Babnik prijavljena.

Na turnirju najmočnejše serije LPGA na kitajskem otoku Hainan pa je pretekli konec tedna nastopala Ana Belac. Devetindvajsetletna Portorožanka je prišla v rez tekmovanja, na koncu pa zasedla 43. mesto s petimi udarci nad parom igrišča.

S tem si je prislužila dobrih 10.000 evrov denarne nagrade, okoli 320.000 evrov pa je pripadlo zmagovalki iz Južne Koreje Mi Hyang Lee (-11).

Devetindvajsetletna Belac je prijavljena tudi na naslednji turnir serije LPGA, ki bo med 19. in 22. marcem v San Joseju, natančneje v Menlo Parku.