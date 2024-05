"Prestala sem popolno histerektomijo. Odstranili so mi maternico, jajcevode in jajčnike," je povedala 43-letna igralka. In dodala: "Popolna histerektomija je bila velika odločitev, vendar najboljša odločitev zame in mojo družino."

Popolna histerektomija pomeni, da igralka ne more imeti več otrok. To operacijo sicer priporočajo le, če druge možnosti zdravljenja niso na voljo ali so neuspešne. Poleg carskega reza gre za drugi najpogosteje izvajan ginekološki kirurški poseg v ZDA.

Dvakrat zamrznila svoja jajčeca

Olivia Munn ima s partnerjem Johnom Mulaneyjem dveletnega sina Malcoma. Raka na dojkah so ji diagnosticirali leta 2023, bitko pa je javno delila marca letos.

Takrat je na družbenih omrežjih presenetila z objavo, v kateri je razkrila, da je imela v zadnjem letu hude težave z zdravjem. Odkrili so ji agresivno in hitro obliko raka na dojkah, zaradi katere je prestala dvojno mastektomijo. "Imela sem srečo, raka so mi odkrili dovolj hitro, da sem imela več možnosti zdravljenja," je pojasnila v zapisu. In dodala: "Enako si želim za vsako žensko, ki se bo nekega dne mogoče spoprijela z nečim takšnim."

Pred posegom histerektomije je Munnova dvakrat zamrznila svoja jajčeca. Prvič, ko je bila stara 33 let, kasneje pa še pri 39 letih. Po nedavnem odvzemu jajčec jima je s partnerjem uspelo narediti dva zdrava zarodka.

Olivia Munn ima s partnerjem Johnom Mulaneyjem dveletnega sina Malcoma. Foto: Guliverimage

