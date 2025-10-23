Upal je na srečanje z dekletom. Brutalno so ga pretepli, okradli in nato izsiljevali.

Celjski kriminalisti so sporočili podrobnosti o početju storilcev, ki so se na družbenih omrežjih predstavljali za mlada dekleta in fizično obračunali z moškim, s katerim so navezali stike. Konec preteklega tedna so prijeli in odvzeli prostost dvema mladoletnima storilcema in polnoletnemu storilcu, ki so v sostorilstvu še z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet. Vse so ovadili za več kaznivih dejanj.

Dva mladoletna storilca in polnoletni storilec so v sostorilstvu z drugimi osebami prek lažnih profilov novačili mlajše in starejše moške z namenom osebnega srečanja.

Prepričali so moškega iz Ljubljane

Na tak način so storilci junija letos vzpostavili stik z moškim srednjih let z ljubljanskega območja. Pogovor z njim so začeli s splošnimi temami, nato pa so komunikacijo peljali v smeri, da se želi mlajše dekle z njim sestati.

Moškega so prepričali, da se je pripeljal v Celje. V prepričanju, da je komuniciral z mladim dekletom, je odšel v mestni park, kjer sta bila dogovorjena za srečanje. Tam sta ga okoli 22. ure pričakala dva zamaskirana osumljenca, en mladoleten, drugi polnoleten. Moškega sta fizično napadla, ga brutalno pretepla, oropala in vse posnela z mobilnim telefonom ter ga kasneje s posnetki izsiljevala za denar.

Foto: PU Celje Foto: PU Celje

Moškega sta z brutalnim pretepanjem posebej hudo poškodovala, so ob tem še navedli pri Policijski upravi Celje.

Oba storilca sta osumljena več kaznivih dejanj, in sicer ropa, povzročitve posebno hude poškodbe, poskusa izsiljevanja, zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva in poskusa zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.

Foto: PU Celje Foto: PU Celje

Storitve kaznivega dejanja ropa je poleg dveh omenjenih osumljenih in neznane osebe osumljen še en mladoletnik, ki so ga kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoč pri storitvi kaznivega dejanja ropa.

Osumljenca v priporu

Celjski kriminalisti so dva osumljena privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki je po zaslišanju obema odredil pripor.

Izsiljuje večja skupina mlajših storilcev

Kriminalisti so po do zdaj zbranih podatkih ugotovili, da tovrstna kazniva dejanja s podobnim načinom storitve opravlja večje število mlajših storilcev. Izključni motiv storilcev je, da oškodovance prepričajo, da so storili nekaj nemoralnega oziroma kaznivega, in od njih zahtevajo večje vsote denarja z obljubo, da posnetkov ne bodo objavili oziroma posredovali njihovim družinam.

Foto: PU Celje

Policisti so ob tem znova opozorili na tveganja pri uporabi spletnih in mobilnih aplikacij za spoznavanje. Uporabnikom svetujejo, naj bodo pri navezovanju stikov z neznanci previdni, naj ne razkrivajo osebnih podatkov, predvsem pa naj ne delijo svojih intimnih fotografij z neznanci.