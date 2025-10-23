Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
23. 10. 2025,
11.24

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kaznivo dejanje izsiljevanje policija srečanje dekle pretep družbena omrežja lažni profili Celje

Četrtek, 23. 10. 2025, 11.24

9 minut

Upal je na srečanje z dekletom. Brutalno so ga pretepli, okradli in nato izsiljevali.

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
osumljenci, pretep, lažni profil, mlada dekleta, Celje | Za omenjenimi dejanji stoji večje število mlajših storilcev, so policisti ugotovili z dozdajšnjo preiskavo. | Foto PU Celje

Za omenjenimi dejanji stoji večje število mlajših storilcev, so policisti ugotovili z dozdajšnjo preiskavo.

Foto: PU Celje

Celjski kriminalisti so sporočili podrobnosti o početju storilcev, ki so se na družbenih omrežjih predstavljali za mlada dekleta in fizično obračunali z moškim, s katerim so navezali stike. Konec preteklega tedna so prijeli in odvzeli prostost dvema mladoletnima storilcema in polnoletnemu storilcu, ki so v sostorilstvu še z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet. Vse so ovadili za več kaznivih dejanj.

Dva mladoletna storilca in polnoletni storilec so v sostorilstvu z drugimi osebami prek lažnih profilov novačili mlajše in starejše moške z namenom osebnega srečanja.

Prepričali so moškega iz Ljubljane

Na tak način so storilci junija letos vzpostavili stik z moškim srednjih let z ljubljanskega območja. Pogovor z njim so začeli s splošnimi temami, nato pa so komunikacijo peljali v smeri, da se želi mlajše dekle z njim sestati.

Moškega so prepričali, da se je pripeljal v Celje. V prepričanju, da je komuniciral z mladim dekletom, je odšel v mestni park, kjer sta bila dogovorjena za srečanje. Tam sta ga okoli 22. ure pričakala dva zamaskirana osumljenca, en mladoleten, drugi polnoleten. Moškega sta fizično napadla, ga brutalno pretepla, oropala in vse posnela z mobilnim telefonom ter ga kasneje s posnetki izsiljevala za denar.

osumljenci, pretep, lažni profil, mlada dekleta, Celje | Foto: PU Celje Foto: PU Celje osumljenci, pretep, lažni profil, mlada dekleta, Celje | Foto: PU Celje Foto: PU Celje

Moškega sta z brutalnim pretepanjem posebej hudo poškodovala, so ob tem še navedli pri Policijski upravi Celje. 

Oba storilca sta osumljena več kaznivih dejanj, in sicer ropa, povzročitve posebno hude poškodbe, poskusa izsiljevanja, zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva in poskusa zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. 

osumljenci, pretep, lažni profil, mlada dekleta, Celje | Foto: PU Celje Foto: PU Celje osumljenci, pretep, lažni profil, mlada dekleta, Celje | Foto: PU Celje Foto: PU Celje

Storitve kaznivega dejanja ropa je poleg dveh omenjenih osumljenih in neznane osebe osumljen še en mladoletnik, ki so ga kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoč pri storitvi kaznivega dejanja ropa. 

Osumljenca v priporu

Celjski kriminalisti so dva osumljena privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki je po zaslišanju obema odredil pripor.

Izsiljuje večja skupina mlajših storilcev 

Kriminalisti so po do zdaj zbranih podatkih ugotovili, da tovrstna kazniva dejanja s podobnim načinom storitve opravlja večje število mlajših storilcev. Izključni motiv storilcev je, da oškodovance prepričajo, da so storili nekaj nemoralnega oziroma kaznivega, in od njih zahtevajo večje vsote denarja z obljubo, da posnetkov ne bodo objavili oziroma posredovali njihovim družinam. 

osumljenci, pretep, lažni profil, mlada dekleta, Celje | Foto: PU Celje Foto: PU Celje

Policisti so ob tem znova opozorili na tveganja pri uporabi spletnih in mobilnih aplikacij za spoznavanje. Uporabnikom svetujejo, naj bodo pri navezovanju stikov z neznanci previdni, naj ne razkrivajo osebnih podatkov, predvsem pa naj ne delijo svojih intimnih fotografij z neznanci.

Đurđica Alidini
Novice Grozljiv umor pri sosedih: ženo doma zadavil, jo odvrgel v grmovje in storil samomor
Avstrijska policija
Novice Racija na Peršmanovi domačiji "nezakonita in nesorazmerna"
Češka, trupla, pogrešana, Avstrija, moški, policija
Novice V jezeru na Češkem po več kot desetih letih našli dva Avstrijca #video
kaznivo dejanje izsiljevanje policija srečanje dekle pretep družbena omrežja lažni profili Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.