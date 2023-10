Menjava trenerja v nemški bundesligi, Bavarce bo vodil Danec

Jess Thorup je nazadnje treniral ekipo Köbenhavna, na klopi katere je sedel med novembrom 2020 in septembrom lani. Pred tem je treniral belgijska prvoligaša Gent in Genk, v domovini pa je bil najprej trener Esbjerga, nato pa je po nekaj letih na čelu mlajših danskih selekcij do 20 in 21 let vodil še zasedbo Midtjyllanda.

Der #FCA hat einen neuen Cheftrainer! 🙌⤵️ — FC Augsburg (@FCAugsburg) October 15, 2023

Augsburg, ki v državnem prvenstvu trenutno zaseda 15. mesto s petimi točkami po sedmih tekmah, se je pred dnevi razšel z nemškim trenerjem Enricom Maassnom.

Maassen je vodenje Augsburga prevzel lani poleti, potem ko je bil pred tem trener rezervne ekipe Borussie iz Dortmunda. V sezoni 2022/23 je s klubom ostal med prvoligaši po 15. mestu v prvenstvu. Najvišje je Augsburg sicer posegel v sezoni 2014/15, ko je bil peti.