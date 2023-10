Augsburg odpustil trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni klub Augsburg se je razšel s trenerjem Enricom Maassnom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razlog za to so slabi rezultati, med drugim tudi zadnji poraz v prvenstvu proti novincu med bundesligaško druščino Darmstadtom.

Augsburg je v izjavi na spletni strani zapisal, da so bile spremembe nujne po pokalnem porazu proti tretjeligašu in le eni zmagi na sedmih tekmah v domačem prvenstvu.

Začasno bo vodenje ekipe prevzel Tobias Strobl, ki je doslej vodil zasedbo do 23 let. Kot morebitni nasledniki se omenjajo Andre Breitenreiter, Ralph Hasenhüttl, Stefan Kuntz in Frank Kramer, piše dpa.

Maassen je vodenje Augsburga prevzel lani poleti, potem ko je bil pred tem trener rezervne ekipe Borussie iz Dortmunda. V sezoni 2022/23 je s klubom ostal med prvoligaši po 15. mestu v prvenstvu.

Najvišje je Augsburg sicer posegel v sezoni 2014/15, ko je bil peti.