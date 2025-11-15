Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
15. 11. 2025,
12.53

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
MotoGP Marco Bezzecchi

Sobota, 15. 11. 2025, 12.53

1 ura, 29 minut

MotoGP

Marco Bezzecchi s prvega startnega mesta na VN Valenci

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Marco Bezzecchi | Marco Bezzecchi | Foto Reuters

Marco Bezzecchi

Foto: Reuters

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil najhitrejši v kvalifikacijah motociklistov za svetovno prvenstvo. Na veliki nagradi Valencie bo začel s prvega startnega mesta v kraljevskem razredu motoGP. V prvi vrsti bosta tudi voznika Ducatija Alex Marquez iz Španije in Fabia Di Giannantonia iz Italije. Prvi je zaostal 0,026 sekunde, drugi pa 0,044.

Na četrtem mestu je bil Španec Raul Fernandez (+0,058), na petem pa njegov rojak Pedro Acosta (+0.096).

Po kvalifikacijah se bo ob 16. začela še sprinterska dirka, klasična pa v nedeljo ob 14. uri.

Preberite še:

Marco Bezzecchi
Sportal V Portimau zavladal Italijan
MotoGP Marco Bezzecchi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.