Marco Bezzecchi s prvega startnega mesta na VN Valenci

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil najhitrejši v kvalifikacijah motociklistov za svetovno prvenstvo. Na veliki nagradi Valencie bo začel s prvega startnega mesta v kraljevskem razredu motoGP. V prvi vrsti bosta tudi voznika Ducatija Alex Marquez iz Španije in Fabia Di Giannantonia iz Italije. Prvi je zaostal 0,026 sekunde, drugi pa 0,044.

Na četrtem mestu je bil Španec Raul Fernandez (+0,058), na petem pa njegov rojak Pedro Acosta (+0.096).

Po kvalifikacijah se bo ob 16. začela še sprinterska dirka, klasična pa v nedeljo ob 14. uri.

