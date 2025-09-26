Kdo bo nasledil Janjo Garnbret, Tima Gajserja in druge?

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že trinajsto leto zapored skozi projekt Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot k visoko zastavljenim ciljem nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.

Družbeno odgovorni projekt Mladi upi omogoča mladim nadarjenim posameznikom, da pridejo do finančne podpore, s katero lažje razvijajo svoje talente, veščine in znanja. Na fotografiji: 12. generacija Mladih upov Foto: Zavarovalnica Triglav

Zgodbe preteklih prejemnikov, izmed katerih številni danes dosegajo vidne uspehe na svetovni ravni, dokazujejo, da vztrajnost, priložnost in pravočasna podpora vodijo do izjemnih rezultatov. Le kdo ne pozna Janje Garnbret, danes ene najboljših športnih plezalk na svetu, ki je bila med prejemniki podpore v svojih začetkih kariere?

Na mladih svet stoji, zato je pomembno, da mlade talente podpremo na njihovi poti. Tudi letos se projekt Mladi upi nadaljuje z enakim poslanstvom – pri uresničevanju ciljev pomagati mladim, ki jih vodijo srce, predanost in jasna vizija. Razpis je že objavljen na spletni strani www.mladi-upi.si in je odprt od 24. 9. do 17. 10. 2025. K sodelovanju vabijo mlade talentirane športnike, parašportnike in umetnike, stare od 16 do 20 let, ter mlade talentirane znanstvenike, stare od 17 do 21 let. Višina sklada za letošnji razpis: najmanj 50 tisoč evrov.

Že 13. generacija mladih talentov

Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo? Zavarovalnica Triglav že vrsto let podpira številna društva, klube in zavode, ki na svojih področjih dosegajo odlične rezultate in s tem prispevajo k prepoznavnosti njihove blagovne znamke. Leta 2013 pa so se odločili, da podporo razširijo tudi na mlade posameznike, ki so šele na začetku svoje poti.

Tako je nastal projekt Mladi upi, namenjen tistim, ki s talentom, predanostjo in trdim delom stopajo proti vrhu, a se pogosto srečujejo z različnimi izzivi. Podpirajo jih še danes – letos že trinajsto leto zapored.

V Zavarovalnici Triglav želijo pomagati mladim z različnih področij, da lažje razvijejo svoje znanje, veščine in potencial. Verjamejo, da vsaka podpora mladim upom danes prinaša dodano vrednost za jutri, saj so mladi varnost naše prihodnosti.

Glavni cilj razpisa

Z razpisom Mladi upi 2025 bo zavod Vse bo v redu finančno podprl izbrane mlade posameznike s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora je namenjena tistim, ki s svojim delom in ambicijami izstopajo ter potrebujejo dodatno spodbudo za nadaljnji razvoj ali uresničitev zastavljenih projektov.

Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo prejemniki lahko lažje dosegli zadane cilje in sledili svoji viziji.

Poleg tega želita Zavarovalnica Triglav in njen zavod s projektom opozoriti tudi na širši pomen vlaganja v mlade ter spodbuditi podjetja in posameznike, da prepoznajo vrednost podpore talentom, ki bodo soustvarjali naš jutri.

Kdo se lahko prijavi?

Sredstva, ki jih bodo prejeli izbrani kandidati, jim lahko omogočijo lažji dostop do boljše športne opreme, kakovostnejšega inštrumenta, strokovne literature, treningov ali izobraževanj v tujini, mojstrskih tečajev (masterclassov) in drugih razvojnih priložnosti. Letošnji sklad, kot že omenjeno, znaša najmanj 50 tisoč evrov.

Med nagrajenci za Mlade upe 2018 je bila tudi šahovska velemojstrica Laura Unuk Foto: Zavarovalnica Triglav

Prijavijo se lahko: mladi športniki in parašportniki kolektivnih in individualnih zvrsti (olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno z ekstremnimi športi),

(olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno z ekstremnimi športi), mladi iz različnih vej umetnosti (na primer glasbena, likovna, gledališka, filmska, plesna, besedna in spletna umetnost …),

(na primer glasbena, likovna, gledališka, filmska, plesna, besedna in spletna umetnost …), mladi, ki delujejo na različnih poljih znanosti (na primer eksaktne in naravoslovne znanosti, tehnične znanosti, medicinske znanosti, agrarne, družbene in humanistične znanosti …).

Kdo so prejemniki preteklih nagrad?

Projekt Mladi upi je v preteklih letih podprl številne izjemne posameznike, ki danes sodijo med najbolj prepoznavne obraze slovenskega športa in ustvarjalnosti. Med njimi so tudi Janja Garnbret, Tim Gajser, Laura Unuk, Timi Zajc, Kaja Kajzer, Žiga Lin Hočevar, Štefan Hadalin, Klara Lukan in drugi.

Jo prepoznate? Janja Garnbret je bila Mladi up leta 2015. Foto: Zavarovalnica Triglav Te zgodbe so dokaz, da ima podpora mladim pri njihovem razvoju ključno vlogo pri oblikovanju odgovornih, predanih in ustvarjalnih posameznikov, ki s svojim zgledom navdihujejo prihodnje generacije.

Dejstvo je, da je talent brez vztrajnosti prazen. In Mladi upi so tisti, ki ta talent polnijo, razvijajo in negujejo – z zgodnjimi jutri, zamujenimi konci tedna, neštetimi urami vadbe, učenja in predanosti. V Zavarovalnici Triglav verjamejo, da jim bodo s svojo podporo pomagali, da bodo lahko vztrajali tudi v prihodnje – in ostali uspešni.

"Mlade podpiramo, ker verjamemo v učinek zgodnje podpore. Verjamemo, da če pomagaš pravi osebi ob pravem času, lahko spremeniš ne samo njeno pot, ampak tudi poti tistih, ki bodo hodili z njo in za njo. Vsak izmed teh posameznikov piše svojo edinstveno zgodbo in postavlja zgled vrstnikom in širši skupnosti," je povedala direktorica Zavoda Vse bo v redu Tjaša Kolenc Filipčič.

www.mladi-upi.si/kandidati/2024. Tukaj pa preverite vse generacije Mladih upov. Pisne in video predstavitve zadnje generacije Mladih upov so na voljo na uradni spletni strani:pa preverite vse generacije Mladih upov.