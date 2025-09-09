Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

tragedija noad

Torek, 9. 9. 2025, 17.46

7 minut

Tragedija v Franciji

Še ena tragična novica iz kolesarskega sveta, poslovil se je francoski najstnik

THUMB - Noa Sartis | Počivaj v miru, Noa. | Foto zajem zaslona

Počivaj v miru, Noa.

Foto: zajem zaslona

Le dobra dva tedna po tem, ko se je na mladinski dirki v Španiji Vuelta Junior a la Ribera del Duero smrtno ponesrečil 17-letni domač tekmovalec Iván Meléndez Luque, je kolesarski svet izgubil še enega obetavnega mladeniča, Francija žaluje za komaj 16-letnim Noo Sartisom, ki je umrl zaradi srčnega zastoja, medtem ko je vodil na dirki v Courcemontu.

Francoski talent Noa Sartis je zaradi srčnega zastoja umrl med dirko kolesarjev do 17 let v Courcemontu, poroča francoski časopis Le Parisien. Šestnajsletnik je na dirki vodil, ko je v zadnjih kilometrih doživel srčni napad in obležal na tleh. Reševalci so ga poskušali oživiti, vendar mladega francoskega kolesarja niso mogli rešiti.

Sartis je bil član ekipe Union Cycliste Joué-les-Tours, ki je tragični dogodek potrdila v sporočili za javnost. "Noa je bil član naše kolesarke ekipe U-17. Bil je radodaren, bojevit in cenjen med kolegi, trenerji in vodji ekip. V šoku smo in to je težak trenutek za njegovo družino, prijatelje in sotekmovalce. Z veliko bolečino v srcu se mu želimo pokloniti na prihajajočih dirkah. Vsi člani Union Cycliste Joué-les-Tours njegovim staršem izražamo sožalje in vso podporo," so zapisali pri francoski ekipi.

Ta konec tedna je tragedija zaznamovala tudi slovensko dirko L'Etape Slovenia, v kateri je življenje izgubil 49-letni udeleženec Aljoša Gorjan.

