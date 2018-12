… leta 1972 se je rodil eden najboljših smučarjev vseh časov Herman Maier. Herminator, kot so imenovali avstrijskega smučarja, je v svoji bogati karieri osvojil štiri olimpijske medalje, od tega dve zlati. Prav tako je bil zelo uspešen na svetovnih prvenstvih, kjer si je prismučal šest medalj. Tri so bile zlate.

V svetovnem pokalu je dosegel skupno 54 zmag, od tega rekordnih 24 v superveleslalomu, 15 v smuku, 14 v veleslalomu in eno v kombinaciji. Po številu zmag je drugi alpski smučar vseh časov. Prvo mesto si še zmeraj lasti Ingemar Stenmark. Kariero Hermanna Maierja je zaznamoval spektakularen padec na olimpijskem smuku v Naganu, ki se je po čudežu končal brez poškodb. Dva dni zatem je Maier zmagal v superveleslalomu, pozneje pa še v veleslalomu.

Zgodilo se je še:

Leta 1997 je Matjaž Florjančič zabil gol za Empoli v italijanski serie A pri porazu proti Brescii z 1:3.

Leta 2006 je Zlatko Dedič blestel v dresu Parme na povratni tekmi osmine finala italijanskega pokala. Parma je lovila zaostanek 0:1 proti Napoliju in zmagala s 3:1. Za napredovanje je bil najbolj zaslužen Koprčan, ki je zabil dva gola, izsilil pa tudi enajstmetrovko, po kateri so domačini zabili tretji gol.

Leta 1999 so v 3. krogu tekmovanja za pokal UEFA nogometaši atenskega Olympiakosa v Palermu premagali ekipo Juventusa z 2:1 in tako zabeležili prvo zmago kakega grškega nogometnega moštva na italijanskih tleh po celih 20 letih. Kljub temu je bila za Grke to Pirova zmaga, saj so zaradi poraza na prvi tekmi v Atenah z 1:3 iz tekmovanja vseeno izpadli.

Leta 1996 je nemški nogometni napadalec Jürgen Klinsmann dosegel svoj jubilejni 100. gol v Bundesligi, s katerim je njegov Bayern tudi premagal Borrusio iz Dortmunda z izidom 1:0.

Leta 2002 je Zlatko Zahovič na tekmi 13. kroga prve portugalske lige sezone 2002/03 prispeval gol za Benfico pri zmagi na lizbonskem derbiju v gosteh proti Sportingu z 2:0. Benfica je ob koncu sezone pristala na drugem mestu.

Rodili so se:

1956 – nekdanji ameriški košarkar Larry Bird

1979 - slovenski nogometaš Mitja Brulc

1980 – angleški nogometaš John Terry

1984 – dirkač formule 1 Robert Kubica

1986 – slovenski nogometaš Rok Kronaveter

1974 – nekdanji španski nogometaš David Albelda

1984 – ameriški košarkar Aaron Gray