… leta 2001 je ameriški smučar Bode Miller dosegel svojo prvo zmago na tekmah svetovnega pokala. Miller je svojo prvo zmago dosegel v Val d'Isèru v veleslalomu, drugo mesto je zasedel Frederic Covili, tretji pa je bil Stephan Eberharter.

Bode Miller, ki uradno še ni končal športne kariere, je v svoji karieri dosegel 33 zmag: osem v smuku, pet v superveleslalomu, devet v veleslalomu, pet v slalomu in šest v kombinaciji. Leta 2005 je po 22 letih postal tudi prvi Američan, ki je osvojil skupni seštevek svetovnega pokala. To je pred njim uspelo leta 1983 Philu Mahru in Tamari McKinney.

Zgodilo se je še:

Leta 1971 se je rodil Francesco Toldo, nekdanji reprezentant Italije, ki je pred prihodom k Interju branil barve AC Milana, Hellasa iz Verone, Trenta, Ravenne in Fiorentine. Nase je opozoril predvsem na Euru 2000, ko je v polfinalu proti Nizozemski zaustavil kar pet enajstmetrovk! Azzurri so v finalu po zlatem golu izgubili s Francijo.

Leta 1987 je v letalski nesreči umrlo 43 igralcev, spremljevalcev in navijačev nogometnega kluba Alianza iz perujskega glavnega mesta Lima, potem ko je njihovo letalo pri vračanju z gostovanja treščilo v morje.

Leta 2000 je Ledley King na tekmi proti Bradfordu zabil gol za londonski Tottenham po desetih sekundah igre, kar je doslej najhitrejši gol v angleški Premier League.

Leta 2001 je Sebastjan Cimerotič v 14. krogu italijanskega prvenstva zabil prvi gol za Lecce v prvi ligi, ko je v 52. minuti zadel na gostovanju pri Chievu, ki pa so ga s soigralci zapustili sklonjenih glav (poraz z 1:2).

Leta 2017 se je slovenski biatlonec Jakov Fak zavihtel na zmagovalni oder. Na12,5-kilometrskem zasledovanju je Faka ugnal le Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je ubranil prvo mesto iz sprinta, razlika na koncu pa je bila slabih 59 sekund.

Rodili so se:

1951 – nekdanji srbski vratar Dragan Pantelić

1968 – nekdanji romunski nogometaš Ioan Lupescu

1969 – nekdanji francoski nogometaš Bixente Lizarazu

1971 - nekdanji slovenski nogometaš Janez Mrak

1971 – nekdanji italijanski vratar Francesco Toldo

1980 – slovenski nogometaš Miha Golob

1981 – nekdanji ameriški teniški igralec Mardy Fish

1983 – angleški nogometaš Jermaine Beckford

1983 – poljski nogometaš Dariusz Dudka