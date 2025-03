Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je priznala poraz načrta za selitev nezakonitih priseljencev v taborišče za osumljene teroriste Guantanamo na Kubi in v zadnjih dveh dneh od tam v Louisiano preselila še zadnjih 41 pridržanih, ki so čakali na izgon, poroča televizija ABC.

Trump je po prevzemu oblasti podpisal izvršni ukaz za selitev več deset tisoč nezakonitih priseljencev iz ZDA. Januarja je odmevno naznanil, da bo v Guantanamo preselil "najhujše od najhujših" nezakonitih priseljencev, in začele so se deportacije priseljencev z vojaškimi letali tako v Guantanamo kot drugam po svetu. Vlada je kmalu ugotovila, da so ti poleti izjemno dragi, pa tudi, da Guantanamo ne izpolnjuje standardov za pridržanje migrantov.

V Guantanamu je ostalo še več sto dodatnih ameriških vojakov, ki so jih tja namestili za varovanje množic nezakonitih priseljencev, vendar jih bodo premestili nazaj v ZDA. Foto: Reuters

"Od začetka je bilo povsem jasno, da gre za sprenevedanje, ker je Trump hotel trditi, da seli priseljence v Guantanamo. Zapravili so 16 milijonov dolarjev za šotore, ki ne ustrezajo standardom," je za ABC izjavila demokratska kongresnica iz Kalifornije Sara Jacobs.

Zvezna služba za priseljevanje in carine (ICE) je v sredo sporočila, da so v ZDA v 50 dneh Trumpove vlade od 21. januarja letos aretirali 32 tisoč nezakonitih priseljencev. Od tega jih je 14 tisoč obsojenih kaznivih dejanj, 9.800 jih je obtoženih takšnih dejanj, 1.155 jih je osumljenih pripadnikov kriminalnih tolp, 44 jih je na begu pred oblastmi drugih držav. Aretirali so tudi več kot 8.000 nezakonitih priseljencev, ki niso bili osumljenih drugih kaznivih dejanj kot nezakonitega prestopa meje. Trumpova vlada zanje pravi, da so "kolateralna škoda", ker so bili na nepravem mestu ob nepravem času, poroča ABC.

Trumpova vlada je bila do zdaj osredotočena na nezakonite priseljence z južne državne meje, torej iz Mehike, po novem pa bodo pod drobnogledom tudi priseljenci iz severne sosede Kanade. Po novem se bo moral vsak Kanadčan, ki bo v ZDA več kot 30 dni, registrirati pri ICE.

Najbolj naj bi bili zaradi tega prizadeti kanadski upokojenci, ki mrzle zimske mesece preživljajo na Floridi ali drugje po ameriškem jugu.