ZDA so enajst državljanov Jemna izpustile iz taborišča Guantanamo na Kubi in jih premestile v Oman, je v ponedeljek sporočil Pentagon. Po navedbah ameriških medijev je bila enajsterica brez obtožb zaprta več kot dve desetletji. V taborišču, ki si ga je odhajajoči predsednik ZDA Joe Biden doslej neuspešno prizadeval zapreti, ostaja še 15 zapornikov.

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je že septembra 2023 obvestil kongres, da bo po temeljitem pregledu podprl premestitev enajstih zapornikov iz taborišča Guantanamo. "ZDA cenijo pripravljenost vlade Omana in drugih partnerjev, da podprejo trenutna prizadevanja ZDA, usmerjena v odgovorno zmanjšanje števila zapornikov in končno zaprtje objekta v zalivu Guantanamo," je še dodal Pentagon.

Taborišče se nahaja na Kubi, v ameriškem pomorskem oporišču Guantanamo Bay. Ustanovljeno je bilo po terorističnih napadih 11. septembra 2001 na pobudo administracije predsednika Georgea Busha mlajšega, ki se je želela izogniti pristojnostim ameriških sodišč nad ujetniki v času vojne proti terorizmu.

Trenutno je v Guantanamu še vedno 15 zapornikov, včasih pa je bilo v njem pridržanih skoraj 800 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Biden je po prevzemu oblasti napovedal zaprtje taborišča do konca svojega mandata, a mu to doslej še ni uspelo. Tudi naslednik Busha mlajšega Barack Obama je želel Guantanamo zapreti in ujetnike preseliti v ameriške zapore, kar pa mu je kongres preprečil.