Izraelska vojska prestregla izstrelke iz Jemna #video

Izraelska vojska je danes sporočila, da je prestregla raketo in brezpilotni letalnik iz Jemna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sestreljeni ostanki so padli na izraelsko ozemlje, poročil o smrtnih žrtvah ali večji materialni škodi ni bilo.

"Prestregli smo raketo, ki je bila izstreljena iz Jemna in je prečkala izraelsko ozemlje. Prejeli smo poročilo o ostankih rakete, ki so padli na območje v osrednjem Izraelu. Podrobnosti še proučujemo," je izraelska vojska sporočila v izjavi na omrežju Telegram.

Ljudje pobegnili v zatočišča

Izraelska reševalna služba Magen David Adom pa je sporočila, da so oskrbeli več ljudi, ki so doživeli panične napade med begom v zaklonišča, medtem ko so se v osrednjem in južnem delu države oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade.

Kasneje je vojska sporočila še, da je prestregla brezpilotni letalnik, izstreljen iz Jemna, še preden bi dosegel izraelsko ozemlje.

So napadli jemenski hutijevci?

Za napadom naj bi znova stali jemenski hutijevci, ki od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu. Napade po lastnih navedbah izvajajo iz solidarnosti s Palestinci v Gazi, ki se spopadajo z izraelsko agresijo.

Jemenski uporniki so z napadi na tovorne ladje večkrat povzročili tudi motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu.

Medsebojno obstreljevanje med Izraelom in hutijevci se je sicer v zadnjem času izrazito zaostrilo. Na to dejstvo je pretekli teden opozoril tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, potem ko so izraelske sile napadle letališče v Sani, kjer je bil tedaj vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

V napadih na položaje upornikov v Jemnu so ta teden sodelovale tudi ameriške sile, ki so nad Rdečim morjem uničile več raket in dronov.