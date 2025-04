"Razraščena birokracija je ustvarila sistem, ki je bolj zavezan radikalni politični ideologiji, kot pa uresničevanju ključnih ameriških nacionalnih interesov. Zato danes napovedujem obsežen načrt reorganizacije, ki bo ministrstvo popeljal v 21. stoletje," je sporočil Rubio.

Zaprtje preko 130 uradov, ukinitev 700 položajev

Reorganizacijo bo vodil kandidat za namestnika državnega sekretarja za upravo in vire Michael Rigas, ki ga mora potrditi še senat, je Rubio seznanil zaposlene v okrožnici.

Vse podrobnosti še niso znane in reorganizacija naj bi potekala počasi in sproti v naslednjih mesecih. Vendar pa Rubiova stran na mediju X ponuja povezavo do članka v mediju Free Press, ki obeta zaprtje 132 uradov, vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami in vojnimi zločini, poroča Bloomberg.

Za uvod naj bi ukinili 700 položajev, vodje uradov ameriškega zunanjega ministrstva pa so dobili navodilo naj ukinejo 15 odstotkov delovnih mest, navaja Free Press, ki se sklicuje na notranje dokumente State Departmenta. S to reorganizacijo se dokončno ukinja tudi Agencija za mednarodni razvoj (Usaid), njene funkcije pa se bodo porazdelile po State Departmentu.

Napovedane spremembe za zdaj niso tako drastične, kot so se bali uslužbenci State Departmenta, po pritisku urada za vladno učinkovitost pod vodstvom Elona Muska, saj so krožila ugibanja, da bodo na primer zapirali veleposlaništva po Afriki in drugje.

Načrt, ki ga je objavil Rubio, pa predvideva ukinitev urada podsekretarja za demokracijo in človekove pravice, ki je zadolžen za širjenje ameriških vrednot po svetu. Potomec priseljencev s Kube Rubio je bil na položaju senatorja iz Floride velik zagovornik tega urada.