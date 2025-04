Zunanje ministrstvo ZDA dokončno ukinja ameriški vladni urad, ki se je zadnje desetletje ukvarjal s prepoznavanjem in opozarjanjem na dezinformacije, propagando in laži, ki jih v javno sfero lansirajo Rusija, Kitajska in druge države, katerih cilj je destabilizacija razmer v (predvsem) demokratičnih družbah. Ameriški minister za zunanje zadeve Marco Rubio je odločitev utemeljil z argumentom, da naj bi urad kršil svobodo govora državljanov ZDA.

Ameriški vladni urad za boj proti dezinformacijam iz tujine je bil v okviru Centra za strateško protiteroristično komunikacijo (CSCC), ki je bil v prvi vrsti ustanovljen za boj proti terorizmu in ekstremizmu, ustanovljen leta 2011 v času administracije predsednika ZDA Baracka Obame.

Leta 2016 je CSCC nadomestil Center za globalno obveščanje (GEC), ameriški vladni urad, ki je postal del zunanjega ministrstva ZDA, njegovo osrednje poslanstvo pa je postalo odkrivanje, analiziranje ter preprečevanje širjenja tuje propagande in dezinformacij.

Večina aktivnosti GEC, ki je veljal za neke vrste hrbtenico ameriškega dezinformacijskega ščita, je bila uperjena v identifikacijo dezinformacij, ki so izhajale iz Rusije in Kitajske ter drugih pogosto avtoritarnih režimov, ki so s širjenjem propagande in laži poskusili vplivati na notranjepolitične procese in družbo ne le v ZDA, temveč tudi njenih zaveznicah in drugih partnerskih državah.

Po navedbah ameriške Nacionalne fundacije za demokracijo Rusija za poskuse vplivanja na druge države tudi s širjenjem dezinformacij prek najrazličnejših kanalov nameni skoraj poldrugo milijardo evrov, kar 80 odstotkov sredstev za tovrstne kampanje pa naj bi neposredno odobrili v Kremlju. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Najprej so smrtni udarec poskusili zadati republikanski poslanci, uspelo pa je ministru

Center za globalno obveščanje oziroma GEC je bil tako rekoč ukinjen decembra lani, ko mu predstavniški dom ZDA, kjer so večino imeli člani ameriške republikanske stranke, ni želel odobriti proračunskih sredstev za nadaljnje delovanje.

GEC je bil v zadnjih letih namreč pogosto tarča kritik republikancev, da je presegel svoja pooblastila ter da z argumentom, da širijo dezinformacije, poskuša cenzurirati medije in javne osebe z desnega političnega pola.

Superbogataš Elon Musk, velik politični zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa in zadnji dve leti odločen podpornik ameriške desnice, je GEC pred časom označil za najhujšega kršitelja v primerih vladne cenzure in poskusov utišanja državljanov v ZDA. Foto: Reuters

Po tem, ko ni prejel vladnih sredstev za nadaljevanje obveščanja o dezinformacijah, se je GEC prestrukturiral v Urad za preprečevanje tuje propagande, manipulacije in vmešavanja, ki je deloval v okviru zunanjega ministrstva ZDA.

Dokončno ukinitev tega urada je novi ameriški zunanji minister Marco Rubio napovedal v sredo popoldne, odločitev pa je utemeljil s pojasnilom, da urad ameriške davkoplačevalce letno stane okrog 50 milijonov evrov, ob tem pa aktivno cenzurira in poskuša utišati glasove ravno tistih državljanov, ki bi jim moral služiti. Konkretnih primerov ali dodatnih pojasnil Rubio ni navedel, dodal je le, da skrbi za svobodo govora v ZDA.

"Če ne bi bilo nas, bi ljudje tudi umirali"

Nekdanji ameriški diplomat James Rubin, ki je urad za boj proti dezinformacijam vodil od decembra 2022, je medtem za ameriške medije zanikal kritike in navedbe ameriškega zunanjega ministra ter opozoril, da se je GEC ukvarjal izključno z dezinformacijskimi kampanjami iz tujine.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio urad za boj proti dezinformacijam po lastnih besedah ukinja zato, ker ga skrbi svoboda govora v ZDA. Foto: Guliverimage

Te so bile občasno tudi tako nevarne, da bi ljudje zaradi njih lahko umirali. Rubin je oktobra lani, denimo, za medij Politico razkril obstoj ruske dezinformacijske kampanje, imenovane Iniciativa za Afriko, ki je spodkopavala zaupanje v javnozdravstvene programe v nekaterih afriških državah, ki so jih financirale ZDA.

Če GEC ne bi pravočasno opozoril na omenjeno kampanjo, bi na tisoče ljudi takrat verjelo lažem, ki so jih po navodilih Kremlja predvsem prek družbenih omrežij širili ruski novinarji, vplivneži in blogerji, to pa bi lahko ogrozilo njihovo zdravje in tudi življenja, je takrat dejal Rubin.