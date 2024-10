Po razkritju, da je varal ženo, so rockerja ujeli brez poročnega prstana #video

Čeprav je po javnem priznanju prevare poudaril, da ima rad svojo ženo in se trudi za rešitev njunega zakona, so frontmana skupine Foo Fighters zdaj ujeli brez poročnega prstana.

Pred slabim mesecem dni je Dave Grohl, pevec in kitarist skupine Foo Fighters, svoje oboževalce in preostalo javnost šokiral s priznanjem, da je varal svojo ženo in dobil otroka z drugo žensko.

Takrat je v poklapani objavi na družbenih omrežjih zapisal: "Rad imam svojo ženo in svoje otroke in delam vse, kar je v moji moči, da bi si ponovno pridobil njihovo zaupanje in zaslužil njihovo odpuščanje." A morda mu to vendarle ni uspelo – paparaci so ga namreč ta teden v Kaliforniji ujeli med nakupovanjem in s posnetkov je razvidno, da Grohl ne nosi poročnega prstana.

Poglejte:

Grohl in njegova žena, nekdanja manekenka in producentka Jordyn Blum, sta se poročila leta 2003 in imata tri hčerke, stare 18, 15 in deset let. O njunem zasebnem življenju do zdaj ni bilo veliko znanega, po njegovem priznanju nezvestobe pa je v tabloidih vendarle na dan prišlo nekaj podrobnosti, po katerih sodeč v njunem zakonu ni bilo vse rožnato.

Medtem ko je varal ženo, je nezvestobe obtoževal njo

Grohl naj bi nekaj mesecev, preden je sam priznal nezvestobo, istega početja obtoževal svojo ženo. Očital naj bi ji, da se je zapletla s svojim trenerjem tenisa, je poročal Daily Mail. Vir, na katerega se je skliceval tabloid, je ob tem namignil, da je rocker ženo obtoževal nezvestobe le zato, da bi prikril lastne grehe.

Grohl naj bi ženo obtoževal, da ga vara s trenerjem tenisa. Foto: Guliverimage

Kaže tudi, da je škandal, ki ga je zakuhal, vplival na skupino Foo Fighters. Ta je prejšnji teden odpovedala nastop na glasbenem festivalu v Bridgeportu v ameriški zvezni državi Connecticut. V obvestilu, objavljenem na družbenih omrežjih, niso dali nobenega pojasnila, zakaj nastop odpovedujejo, seveda pa vsi ugibajo, da je razlog burno dogajanje okoli Grohlove nezvestobe.