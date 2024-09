Zapis je delil na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, kjer redko deli utrinke iz svojega zasebnega življenja. "Pred kratkim sem postal oče nove hčerke, rojene zunaj mojega zakona. Načrtujem, da ji bom ljubeč in podpirajoč starš," je zapisal in dodal: "Rad imam svojo ženo in svoje otroke in delam vse, kar je v moji moči, da bi si ponovno pridobil njihovo zaupanje in zaslužil njihovo odpuščanje."

Prosil je tudi za spoštovanje njihove zasebnosti in uvidevnost do vseh vpletenih otrok, s katerimi bodo skupaj prebrodili to obdobje.

Konflikt s Taylor Swift in Donaldom Trumpom

Dave Grohl, frontman skupine Foo Fighters in nekdanji bobnar Nirvane, ima z ženo Jordyn Blum tri hčerke – 18-letno Violet, 15-letno Harper in desetletno Ophelio. Poročena sta od leta 2003. Blum je sicer nekdanja manekenka in producentka. Skupaj se redko pojavljata v javnosti, je pa sodelovala v več projektih skupine Foo Fighters, med drugim je nastopila v videospotu za pesem White Limo iz leta 2011 in kot režiserka sodelovala pri videospotu za pesem Walking a Line iz leta 2002. 55-letni glasbenik je svojo ženo večkrat označil kot navdih za več njihovih pesmi.

Grohl je veliko pozornosti vzbudil tudi z nedavnima javnima konfliktoma s Taylor Swift in Donaldom Trumpom. Za pevko je dejal, da na svojih koncertih ne nastopa v živo, medtem ko je Trumpa kritiziral zaradi nedovoljene uporabe njihove pesmi My Hero na enem od njegovih shodov.

Skupina Foo Fighters deluje od leta 1994. Marca 2022 je tragično umrl njihov bobnar Taylor Hawkins, zamenjal pa ga je Josh Freese. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: