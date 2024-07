33-letni Keiran Trippier, ki igra za angleški klub Newcastle United, je maja 2023 s soigralci slavil uvrstitev v ligo prvakov. Še isti večer se je zapletel z drugo žensko, vse skupaj pa so ujeli paparaci in objavili videe in fotografije, ki so se hitro razširili. Fotografije je videla tudi njegova žena Charlotte, ki je bila takrat na počitnicah v Španiji.

Njuna zveza je v težavah vse od afere

Zveza desnega bočnega branilca Newcastle Uniteda in angleške reprezentance in 29-letne Charlotte se je tako po poroki leta 2016 znašla pred hudimi težavami in tudi pred skorajšnjo ločitvijo, kar nakazuje tudi skrivnostni zapis njegove žene, ki ga je pred časom objavila na Instagramu, med drugim pa je možu tudi prenehala slediti na družbenih omrežjih.

"Prej ali slej preboliš sranje, za katerega si prisegel, da ga ne boš nikoli prebolel, in to je najboljši občutek na svetu," je delila zapis na Instagramu in z objavo nakazala, da sta zakonca po aferi nogometaša tik pred ločitvijo.

Čeprav naj bi par nesporazume in nesoglasja v zakonu skušal rešiti še pred evropskim prvenstvom, pa Daily Mail poroča, da naj bi bila njuna zveza že nekaj časa v krizi, na kar nakazuje tudi to, da Charlotte moža ni podprla na prvenstvu v Nemčiji. "Že nekaj časa je znano, da nista v dobrih odnosih. Imela sta težave in sta jih poskušala rešiti, a se je to izkazalo za precej zahtevno. Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo med njima po Euru," je še povedal vir med prvenstvom.

Charlotte prodaja njuno nepremičnino, odpravila se je na dopust v Grčijo

Charlotte je po poročanju angleških medijev, medtem ko je Kieran igral na evropskem prvenstvu, začela tudi s prodajo njune hiše, vredne 3,8 milijona funtov (4,5 milijona evrov).

Paru so se sicer v zakonu rodili trije sinovi, Charlotte Trippier je v zadnjih tednih že delila utrinke z dopusta iz sončnega Santorinija, kjer se nastavlja sončnim žarkom.

Ali se je Charlotte na oddih v Grčijo odpravila sama ali v družbi otrok, ni znano.

Nekateri so se po Trippierjevi aferi začeli šaliti, da je Kieran "še slabši" od Kyleja Walkerja. Njegov reprezentančni kolega v obrambi se je namreč med evropskim prvenstvom znašel v težavah, saj sta v Nemčijo zanj in za Anglijo prispeli oziroma javno navijali tako njegova žena Annie Kilner in ljubica Lauryn Goodman, s katero ima tudi otroka.

