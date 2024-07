Neymar spet postal oče, vsi trije otroci imajo drugo mamo

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar Jr., ki že dlje okreva po poškodbi in je več kot na zelenicah dejaven ob njih, je delil novico, da je še tretjič postal oče. Vsi trije njegovi otroci imajo drugo mater.

Dvaintridesetletni Neymar Jr., ki je član savdskega kluba Al Hilal, pri katerem se še ni naigral, saj okreva po poškodbi kolena, je postregel z novostjo iz zasebnega življenja. Po sinu Daviju Lucci in hčerki Mavii se je njihovi razširjeni družini pridružila še Helena, ki se je rodila v začetku julija.

Nogometni superzvezdnik je nedavno na svojem Instagramu delil fotografije, kako z najstarejšim sinom Davijem Lucco opazuje novorojeno dojenčico. Ob objavi je zapisal, da se je hčerka Helena rodila 3. julija.

Mediji so že februarja poročali, da je ženska, s katero je imel Neymar afero, noseča, nogometaš pa je ob novici najprej zahteval test očetovstva. Mama male dojenčice je brazilska manekenka in vplivnica Amanda Kimberlly, s katero se je v razmerje zapletel, ko je bila njegova nekdanja zaročenka in mati njegovega drugega otroka Bruna že nekaj mesecev noseča.

Novico potrdila tudi mama dojenčice

Tretja hčerka Helena se je rodila le devet mesecev po drugem otroku (hčerki Mavii), ki ga ima z nekdanjo partnerico Bruno Biancardi in ki jo je med nosečnostjo prevaral ter to tudi javno priznal.

Na družbenih omrežjih je z objavo novice, da je postala mama, potrdila tudi Amanda Kimberlly, ki je v portugalskem jeziku zapisala: "Moj najljubši mesec – julij." Ob fotografiji je pozneje delila še video iz razkošne zabave ob prihodu dojenčice iz porodnišnice.

Neymar ima 12-letnega Davija Lucco z nekdanjo partnerko Carolino Dantas, oktobra lani pa se je rodila njegova druga hčerka Mavia, z Biancardijevo pa jo zdaj, čeprav nista več partnerja, skupaj vzgajata. Glede na objave je Neymar v dobrih odnosih z vsemi materami svojih otrok.

Bruna Biancardi z Neymarjevo drugo hčerko Mavio:

