Le mesec dni po rojstvu hčerke nista več par: 92 prevar je bilo preveč

Le dober mesec po rojstvu hčerke Mavie sta se nogometaš Neymar Jr. in njegova izbranka Bruna Biancardi odločila, da se bosta zaradi nogometaševih vse pogostejših skokov čez plot razšla.

Zaradi vse pogostejšega varanja se je partnerka in Neymarjeva zaročenka, 29-letna Bruna Biancardi, slab mesec po rojstvu hčerke ločila od nogometaša Neymarja Jr. Pretekli mesec sta se 7. oktobra razveselila hčerke Mavie, ki je njun prvi skupni otrok. Le tri tedne po veselem dogodku pa sta se nekdanji član PSG in Barcelone, trenutno pa nogometaš arabskega kluba Al Hilal in vplivnica razšla.

Za Biancardijevo je to prvi otrok, medtem ko ima Brazilec še 12-letnega sina Davija Lucco z nekdanjo partnerko Carolino Dantas.

Odločilna naj bi bila Neymarjeva 92. prevara

Bruna Biancardi očitno ni mogla več prenašati nogometaševih zunajzakonskih aktivnosti. Zaradi ene izmed njih se je Neymar sicer pokesal na družbenih omrežjih in takrat Biancardijevo prosil odpuščanja. Po poročanju novinarja Thiaga Sodréja, zaposlenega pri časopisu Correio Brasiliense, pa je imela Neymarjeva 92. prevara odločilno vlogo pri tem, da je Bruna prekinila njuno zaroko.

Zadnji Neymarjev zdrs naj bi se zgodil v noči na 29. oktober, ko je brazilski zvezdnik organiziral večer v svoji vili v Mangaratibi na obrobju Ria de Janeira. Ni prvič, da sta se Biancardijeva in Neymar razšla, a zdaj naj bi bila njuna zveza nepopravljiva.

Ostala naj bi v prijateljskih odnosih

V preteklih tednih je svoje misli na družbenih omrežjih večkrat delila tudi Biancardijeva. "Ne pričakujte, da se bo oseba spremenila, če ne vidi težave v tem, kar počne," je zapisala med drugim. Kljub vzponom in padcem v zvezi naj bi nogometaš in vplivnica zaradi hčerke Mavie ostala v prijateljskih odnosih.

V preteklosti je Biancardijeva študirala marketing in se ukvarjala z manekenstvom, nato pa se posvetila vplivništvu in materinski vlogi.

31-letni Neymar je letos poleti iz PSG prestopil v Savdsko Arabijo k Al Hilalu za približno 90 milijonov evrov. Za francoski klub je odigral 173 tekem in osvojil 13 lovorik, a ostal brez naslova v ligi prvakov. Brazilčevo bivanje v Franciji so zaznamovale tudi številne poškodbe. Letos marca je prestal operacijo, zaradi katere je izpustil konec lanske sezone, julija pa spet začel trenirati. Med oktobrskim reprezentančnim odmorom si je v dresu Brazilije ob porazu z 0:2 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Urugvaju strgal sprednjo križno vez levega kolena in meniskus. Brazilski nogometni zvezdnik je že prestal operacijo, ki ga bo od nogometnih igrišč oddaljila za dlje časa, poškodbo pa je označil za najhujšo v svoji karieri.