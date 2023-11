Drama: poskušali ugrabiti Neymarjevo hčerko

Po poročanju brazilskih medijev se je v torek v Sao Paulu zgodil resen incident. Oboroženi napadalci so vlomili v hišo staršev Brune Biancardi, ki je pred mesecem dni z nogometašem Neymarjem Jr. dobila hčerko. Napadalci naj bi nameravali ugrabiti enomesečno dojenčico, po nekaterih poročilih pa tudi Bruno Biancardi, ki naj bi sicer ravno v teh dneh nogometaša zapustila.

V času napada sta bili dojenčica in njena mama k sreči zdoma, so pa napadalci zvezali starše Biancardijeve in odnesli precejšen plen v obliki prestižnih torbic, ur in nakita.

Enega od napadalcev naj bi že prijeli, poročajo brazilski mediji, šlo naj bi za 20-letnika, ki živi v istem stanovanjskem kompleksu kot starši Brune Biancardi. Dva napadalca sta še vedno na begu.

Bruna Biancardi in Neymar Jr. junija letos Foto: Guliverimage

Po napadu se je Bruna Biancardi oglasila na Instagramu. Zapisala je: "Materialne stvari si lahko povrneš, pomembno je le, da smo vsi v redu in da ujamejo ljudi, ki so to zagrešili."

Pozneje se je na Instagramu oglasil tudi Neymar. "Žalosten dan z dvema zelo slabima novicama. Najprej napad na Brunine starše, s katerimi je k sreči vse v redu. Nato še smrt drage prijateljice," je zapisal in z drugim delom sporočila meril na vest, da je zaradi infarkta med estetsko operacijo umrla brazilska vplivnica Luana Andrade.