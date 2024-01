Kaj se dogaja z Neymarjem? Družbena omrežja pregorela.

Neymar, ki si je oktobra strgal križno vez v levem kolenu, po poškodbi okreva v domači Braziliji, njegovo vrnitev k nogometu pa pričakujemo šele čez nekaj mesecev. Nekdanji nogometaš PSG in zdajšnji član Al Hilala, ki bo čez nekaj dni dopolnil 32 let, se je v soboto pojavil na rojstnodnevni zabavi Romaria in s svojo podobo precej šokiral nogometne navdušence po svetu. Kljub precej ohlapnim črnim oblačilom ni bilo mogoče spregledati, da je Neymar v zadnjih mesecih pridobil nekaj kilogramov. Nekateri so sicer prepričani, da je večina fotografij z zabave lažnih.

Brazilski zvezdnik Neymar še vedno okreva po težki poškodbi in operaciji kolena. Potem ko se je iz PSG preselil v savdski Al Hilal, si je oktobra v kvalifikacijah za mundial leta 2026 strgal križno vez v kolenu. Po napovedih naj bi se na igrišče lahko najhitreje vrnil v začetku prihajajoče sezone. Kapetan selecaa se je poškodoval 17. oktobra v Montevideu ob porazu Brazilije z Urugvajem (0:2). Takrat so Neymarja na nosilih z igrišča odnesli v solzah, novembra pa so ga operirali zaradi raztrgane križne vezi in meniskusa v levem kolenu. Za ponovno igranje po takšni poškodbi, eni najtežjih za nogometaše, je potrebnih vsaj devet mesecev rehabilitacije, je kasneje pojasnil zdravnik brazilske izbrane vrste Rodrigo Lasmar.

Brazilskega asa so v teh dneh fotografirali na rojstnodnevnem praznovanju nekdanjega nogometnega zvezdnika Romaria. Kar je uporabnikom družbenega omrežja X (prej Twitterja) takoj padlo v oči, je njegov videz, saj je očitno pridobil nekaj kilogramov.

Posnetki iz zabave:

I’m glad too see prime Neymar play one of the best entertainers we have seen in football pic.twitter.com/vaY3axtoq4 — K710 (@KieranW710) January 29, 2024

"Nočem verjeti, da je to on", "To mora biti fotomontaža", "Kaj jim dajejo v Savdski Arabiji?", so bili le nekateri komentarji uporabnikov družbenih omrežij.

Fotografiji, za kateri so mnogi prepričani, da sta lažni:

