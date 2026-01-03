Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
3. 1. 2026,
16.40

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Carlos Baleba Manchester United Premier League angleško prvenstvo zimski prestopni rok Benjamin Šeško Benjamin Šeško

Sobota, 3. 1. 2026, 16.40

1 ura, 11 minut

Zimski prestopni rok na Old Traffordu

Manchester United želi seči v žep in pomagati Benjaminu Šešku

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Manchester United Benjamin Šeško | Benjamin Šeško čaka na zadetek že osem tekem zapored. | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško čaka na zadetek že osem tekem zapored.

Foto: Guliverimage

Na Otoku bi bilo lahko v zimskem prestopnem roku zelo prometno na Old Traffordu. Manchester United želi okrepiti zvezno vrsto, kar je več kot doborošla novica za Benjamina Šeška. Mladi slovenski napadalec večji del krstne sezone v Angliji ni mogel biti zadovoljen z dovoljšnim številom uporabnih podaj, prek katerih bi se lažje znašel v resnih priložnostih. Na seznamu želja rdečih vragov se je znašlo kar nekaj kandidatov, najbolj odmeva vnovično zanimanje za Kamerunca Carlosa Balebo (Brighton).

John McGinn
Sportal V živo: Wolverhamptonu se je odprlo, Aston Villa skočila na drugo mesto

Jaka Bijol bo v nedeljo zadolžen za pokrivanje rojaka Benjamina Šeška. | Foto: Guliverimage Jaka Bijol bo v nedeljo zadolžen za pokrivanje rojaka Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage Manchester United se pripravlja na nedeljsko gostovanje v Leedsu, ki bo postreglo z zgodovinskim prizorom, saj se bosta prvič v zgodovini tekmovanja na nasprotnih bregovih znašla dva slovenska legionarja. Da bo obračun Jake Bijola (Leeds) in Benjamina Šeška (Man Utd) še mogočnejši, bo poskrbel njun neposredni medsebojni dvoboj. Korošec bo namreč zadolžen za pokrivanje Posavca, glede na to, da se odlično poznata iz slovenske reprezentance, pa velja na Elland Roadu pričakovati spektakularno slovensko bitko.

Šeško v njo vstopa z načeto samozavestjo, saj ni zadel v polno že osem tekem zapored, kar je klavrn podatek za tako zvenečega in dragega nogometaša. Nekdanji napadalec Leipziga je večji del sezone pogrešal več uporabnih podaj, na zadnjih srečanjih pa si je vseeno priigral kar nekaj imenitnih priložnostih, iz katerih pa ni uspel zatresti mreže. Dvakrat je zatresel okvir vrat, bližje golu pa ni šlo. Bi mu lahko v nadaljevanju sezone bolj steklo, če bi se okrepila zvezna vrsta Uniteda in bi lahko Šeško potem prejel več uporabnih podaj in predložkov?

United se znova zanima za Kamerunca

Na Otoku v zadnjih dneh odmeva govorica, kako se rdeči vragi znova zelo resno zanimajo za mladega Kamerunca Carlosa Balebo. Nastopa za Brighton, trenutno pa je s Kamerunom na afriškem pokalu narodov.

Carlos Baleba je trenutno z reprezentanco Kameruna na afriškem pokalu narodov. | Foto: Reuters Carlos Baleba je trenutno z reprezentanco Kameruna na afriškem pokalu narodov. Foto: Reuters

Lani ga je United vabil na Old Trafford, a so galebi izpostavili preveliko zahtevo za odškodnino. Znašala je kar 130 milijonov evrov, tako da ni prišlo do posla. Baleba v prvem delu sezone 2025/26 ni blestel, tako da bi se lahko nekoliko zmanjšala tudi odškodnina, še vedno pa se v Angliji omenjajo trimestni zneski v milijonih evrov.

Glede na zadnje besede glavnega operativca Brightona Paula Barberja, ki se je oglasil za talkSPORT in dal vedeti, kako ni United poslal nobene ponudbe za Balebo, morda sploh ne bo prišlo do omenjenega posla. Vsaj do poletja. "Ne načrtujemo prodaje Carlosa v tem prestopnem roku ali pa v katerem izmed naslednjih. Je zelo obetaven igralec, pred njim je še bogata prihodnost. Za nas bo zelo pomemben igralec v spomladanskem delu," je dejal generalni direktor Brighton & Hove Albion. Baleba je sicer nedavno omenil, kako želi postati najboljši zvezni igralec na svetu.

Veliko kandidatov na seznamu

Elliot Anderson opozarja nase pri Nottinghamu. | Foto: Reuters Elliot Anderson opozarja nase pri Nottinghamu. Foto: Reuters United naj bi se po poročanju Sky Sports zanimal tudi za Elliota Andersona (Nottingham), Adama Whartona (Crystal Palace) in Joaa Gomesa (Wolverhampoton), razmišlja tudi o nakupu mlajših zveznih igralcev kot sta Ayyoub Bouaddi (Lille) in Christos Mouzakitis (Olympiakos).

Ne manjka tudi govoric, da bi se lahko Uniteds zanimal tudi za francoskega napadalca Jean‑Philippeja Mateto (Crystal Palace) ter krilnega napadalca Leipziga Yana Diomanteja, po drugi strani pa naj bi se turški prvak Galatasaray zanimal za Šeškovega aktualnega soigralca Manuela Ugarteja, ki za zdaj v rdečem dresu v Angliji ni navdušil. Na Old Traffordu bi bilo lahko tako ta mesec kar se tiče kadrovskih premikov še pestro.

Brennan Johnson
Sportal Crystal Palace z rekordnim zneskom privabil Johnsona
Bijol
Sportal Na Otoku hvalospevi na račun Slovenca: "On je neopevani junak"
Liam Rosenior
Sportal Chelsea že ima kandidata za novega trenerja
Jaka Bijol, Leeds
Sportal Bijol do prigarane točke na Anfieldu, le remi tudi za Man City
Carlos Baleba Manchester United Premier League angleško prvenstvo zimski prestopni rok Benjamin Šeško Benjamin Šeško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.