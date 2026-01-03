Manchester United želi seči v žep in pomagati Benjaminu Šešku

Na Otoku bi bilo lahko v zimskem prestopnem roku zelo prometno na Old Traffordu. Manchester United želi okrepiti zvezno vrsto, kar je več kot doborošla novica za Benjamina Šeška. Mladi slovenski napadalec večji del krstne sezone v Angliji ni mogel biti zadovoljen z dovoljšnim številom uporabnih podaj, prek katerih bi se lažje znašel v resnih priložnostih. Na seznamu želja rdečih vragov se je znašlo kar nekaj kandidatov, najbolj odmeva vnovično zanimanje za Kamerunca Carlosa Balebo (Brighton).

Jaka Bijol bo v nedeljo zadolžen za pokrivanje rojaka Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage Manchester United se pripravlja na nedeljsko gostovanje v Leedsu, ki bo postreglo z zgodovinskim prizorom, saj se bosta prvič v zgodovini tekmovanja na nasprotnih bregovih znašla dva slovenska legionarja. Da bo obračun Jake Bijola (Leeds) in Benjamina Šeška (Man Utd) še mogočnejši, bo poskrbel njun neposredni medsebojni dvoboj. Korošec bo namreč zadolžen za pokrivanje Posavca, glede na to, da se odlično poznata iz slovenske reprezentance, pa velja na Elland Roadu pričakovati spektakularno slovensko bitko.

Šeško v njo vstopa z načeto samozavestjo, saj ni zadel v polno že osem tekem zapored, kar je klavrn podatek za tako zvenečega in dragega nogometaša. Nekdanji napadalec Leipziga je večji del sezone pogrešal več uporabnih podaj, na zadnjih srečanjih pa si je vseeno priigral kar nekaj imenitnih priložnostih, iz katerih pa ni uspel zatresti mreže. Dvakrat je zatresel okvir vrat, bližje golu pa ni šlo. Bi mu lahko v nadaljevanju sezone bolj steklo, če bi se okrepila zvezna vrsta Uniteda in bi lahko Šeško potem prejel več uporabnih podaj in predložkov?

United se znova zanima za Kamerunca

Na Otoku v zadnjih dneh odmeva govorica, kako se rdeči vragi znova zelo resno zanimajo za mladega Kamerunca Carlosa Balebo. Nastopa za Brighton, trenutno pa je s Kamerunom na afriškem pokalu narodov.

Carlos Baleba je trenutno z reprezentanco Kameruna na afriškem pokalu narodov. Foto: Reuters

Lani ga je United vabil na Old Trafford, a so galebi izpostavili preveliko zahtevo za odškodnino. Znašala je kar 130 milijonov evrov, tako da ni prišlo do posla. Baleba v prvem delu sezone 2025/26 ni blestel, tako da bi se lahko nekoliko zmanjšala tudi odškodnina, še vedno pa se v Angliji omenjajo trimestni zneski v milijonih evrov.

Glede na zadnje besede glavnega operativca Brightona Paula Barberja, ki se je oglasil za talkSPORT in dal vedeti, kako ni United poslal nobene ponudbe za Balebo, morda sploh ne bo prišlo do omenjenega posla. Vsaj do poletja. "Ne načrtujemo prodaje Carlosa v tem prestopnem roku ali pa v katerem izmed naslednjih. Je zelo obetaven igralec, pred njim je še bogata prihodnost. Za nas bo zelo pomemben igralec v spomladanskem delu," je dejal generalni direktor Brighton & Hove Albion. Baleba je sicer nedavno omenil, kako želi postati najboljši zvezni igralec na svetu.

Veliko kandidatov na seznamu

Elliot Anderson opozarja nase pri Nottinghamu. Foto: Reuters United naj bi se po poročanju Sky Sports zanimal tudi za Elliota Andersona (Nottingham), Adama Whartona (Crystal Palace) in Joaa Gomesa (Wolverhampoton), razmišlja tudi o nakupu mlajših zveznih igralcev kot sta Ayyoub Bouaddi (Lille) in Christos Mouzakitis (Olympiakos).

Ne manjka tudi govoric, da bi se lahko Uniteds zanimal tudi za francoskega napadalca Jean‑Philippeja Mateto (Crystal Palace) ter krilnega napadalca Leipziga Yana Diomanteja, po drugi strani pa naj bi se turški prvak Galatasaray zanimal za Šeškovega aktualnega soigralca Manuela Ugarteja, ki za zdaj v rdečem dresu v Angliji ni navdušil. Na Old Traffordu bi bilo lahko tako ta mesec kar se tiče kadrovskih premikov še pestro.