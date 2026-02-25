Ameriški predsednik Donald Trump je v sinočnjem govoru o položaju v državi zagovarjal svoje politike in ob bučnih aplavzih republikancev napadal demokrate, ki pa mu jih je uspelo prepričati o aplavz, ko je v dvorano povabil zlato moško hokejsko reprezentanco s pravkar končanih olimpijskih iger v Italiji.

Kot vedno do zdaj je Trump dal veliko dela tistim, ki se ukvarjajo s preverjanjem dejstev, ko je na primer govoril o 18 tisoč milijardah dolarjev (15.256 milijardah evrov) novih naložb v ZDA, rekordnem visokem zaposlovanju, rekordno nizki inflaciji in cenah bencina ter uspehu svojih carin, pa tudi ponavljanjem trditev o tem, da je končal osem vojn, med njimi tudi vojno med Kosovom in Srbijo.

"Pred letom dni smo bili mrtva država, zdaj smo najbolj vroča država od vseh na svetu," je med drugim dejal predsednik države, ki je v prvem letu dni svojega vladanja doživela šestodstotni padec turističnih obiskov iz tujine.

Govor je že na začetku zmotil demokratski kongresnik iz Teksasa Al Green z napisom, da temnopolti niso opice, kar se je nanašalo na video s Trumpovega profila na omrežju Truth Social, ki nekdanjega predsednika Baracka Obamo prikazuje kot opico.

Greena so ob aplavzu republikancev pospremili iz dvorane, ki so jo kasneje do konca skoraj dve uri trajajočega nastopa prostovoljno zapustile še najmanj tri demokratske kongresnice.

Ilhan Omar iz Minnesote je šla po tem, ko je somalijske priseljence v Minnesoti opredelil kot pirate in jih obtožil, da so ukradli 19 milijard dolarjev proračunskega denarja. Omar mu je kričala nazaj, da je lažnivec, njena kolegica Rashida Tlaib pa mu je zabrusila, da pobija Američane, ki protestirajo.

Demokrate je med govorom enkrat naravnost obtožil, da so nori, ko niso vstali in ploskali njegovemu pozivu k prepovedi siljenja otrok v spremembo spola. Takoj zatem se je glasno čudil, zakaj ima prva dama ZDA Melania Trump s svojimi pobudami več podpore obeh strank, kot jo ima sam, pri čemer je napovedal, da jo bo o tem povprašal.

Prišla tudi Melania

Melania Trump, ob kateri je bil prvič od lanske inavguracije v javnosti tudi sin Barron, je med govorom podelila eno od več odlikovanj, in sicer sto let staremu veteranu korejske vojne. Eno od medalj je dobil pilot vojaškega helikopterja med napadom na Venezuelo, Trump pa je napovedal tudi odlikovanje vratarja moške hokejske reprezentance.

Pohvalil se je, da so se članice zveze Nato zaradi njega zavezale k plačevanju petih odstotkov BDP za obrambo. Za mirovna prizadevanja je pohvalil zeta Jareda Kushnerja in odposlanca Steva Witkoffa, za državnega sekretarja Marca Rubia pa je menil, da bo najboljši v zgodovini.

Dejal je, da je bil zaradi njegovega premirja družinam vrnjen vsak živ in mrtev talec iz Gaze, ter zatrdil, da trdo delajo za konec vojne v Ukrajini, kjer, kot je dejal, vsak dan umre 25 tisoč vojakov.

Glede Irana je dejal, da je njegova prva izbira diplomacija, vendar ne bo nikoli dovolil, da bo največji sponzor terorizma Iran pridobil jedrsko orožje, pri čemer je pribil, da ne sme nihče dvomiti o ameriški odločnosti.