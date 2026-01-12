Aleksander Aamodt Kilde ne bo nastopil v Wengnu

Norveški alpski smučar Aleksander Aamodt Kilde, skupni zmagovalec svetovnega pokala 2020, je sporočil, da ne bo nastopil na svetovnem pokalu v smučanju, ki bo ta konec tedna v Wengnu v Švici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na tekmovanja se poskuša vrniti po hudi poškodbi, ki jo je tam utrpel pred dvema letoma.

"To je teden Wengna. Ampak ne zame. Letos je malo prezgodaj," je Kilde zapisal v dolgi objavi na svojem Instagram računu.

"V tej fazi moja vrnitev ni idealna, ni mogoče, da bi ves dan posvetil samo smuku z vsemi logističnimi napori. Namesto tega se osredotočam na treninge, ko lahko opravim štiri, pet ali celo šest kakovostnih voženj," je pojasnil smučar, ki se le nekaj tednov pred olimpijskimi igrami Milano-Cortina (6.-22. februar) trudi vrniti v najboljšo formo.

Kilde, dobitnik srebrne medalje s svetovnega prvenstva v superveleslalomu in smuku leta 2023, je januarja 2024 med smukom v Wengnu hudo padel. Po operaciji kolena in rame je nekaj mesecev pozneje nadaljeval s treningi, nato pa je moral zaradi resne okužbe rame na nadaljnjo operacijo. Zelo oslabljen je moral popolnoma prekiniti zimsko sezono 2024/25.

Triintridesetletni Norvežan se je konec novembra v Copper Mountainu v ZDA vrnil v svetovni pokal. Na šestih tekmah v tej sezoni se je uvrstil le med najboljših 15.

V Wengnu na progi Lauberhorn je Kilde že trikrat zmagal, dvakrat v smuku (2022, 2023) in enkrat v superveleslalomu (2023).

Preberite še: