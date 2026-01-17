Skakalke najprej v boj za tekmo. Se obeta nova prevlada Nike Prevc?

Po petkovem zmagoslavju Nike Prevc se bodo smučarske skakalke v Džangdžjakovu danes pomerile še na drugi tekmi za svetovni pokal. Pred tem bodo na sporedu še kvalifikacije, ki se bodo začele ob 7.45 po slovenskem času. Prva serija posamične preizkušnje pa bo ob 9.00. Poleg Prevc bosta nastop na tekmi lovili še Maja Kovačič in Katra Komar, Nika Vodan še naprej okreva po bolezni.

Najboljša smučarska skakalka olimpijske sezone Nika Prevc je bila v petek po dvojčku zmag v Beljaku in na Ljubnem najboljša tudi v olimpijskem Džangdžjakovu. Z novo zmago je Prevc (1366 točk) prednost v svetovnem pokalu pred Marujamo povečala na 320 točk. Do točk sta v petek prišli še Katra Komar s 25. in Maja Kovačič s 30. Vse tri skakalke bodo slovenske barve branile tudi danes.

Dvakratna svetovna prvakinja in rekorderka ter branilka velikega kristalnega globusa Prevc je sicer druga najboljša po številu zmag v zgodovini z 32. Na vrhu je za zdaj še nedotakljiva Japonka Sara Takanaši s 63 zmagami.

Po tej tekmi se bodo skakalke preselile na Japonsko, kjer se bo slovenski vrsti pridružila še Taja Terbovšek.

Džangdžjakov, kvalifikacije (ž):