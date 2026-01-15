Pretresi, šoki in zabava v Melbournu: kdo je novi milijonar?

"To je neverjetno," je po veliki zmagi na posebnem turnirju 1 Point Slam na OP Avstralije povedal Jordan Smith , senzacionalni zmagovalec tega turnirja. Avstralec je za psebno zmago dobil tudi nagrado, o kateri bi lahko le sanjal.

Jordan Smith je pred tem s tenisom zaslužil 6388 avstralskih dolarjev (3660 evrov). V sredo pa je le z nekaj odigranimi točkami iz neznanega igralca postal prava teniška senzacija, potem ko je zmagal turnir in dobil nagrado milijon avstralskih dolarjev (573 tisoč evrov). Na turnirju so sodelovali teniški profesionalci, med njimi tudi najboljši trije (Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in Aleksander Zverev), amaterski igralci in nekateri iz sveta zabave.

Devetindvajsetletni teniški trener iz severozahodnega predmestja Sydneyja, se je na turnir 1 Point Slam na Odprtem prvenstvu Avstralije prijavil povsem po naključju. Predlog mu je dal eden staršev iz teniške šole, kjer sam dela. Prijavil se je, nato pa je povsem nepričakovano sledila sanjska noč v areni Rod Laver, ko je ostal zadnji igralec in dobil prestižno nagrado.

Kako je potekal turnir? Na seznamu je bilo 24 profesionalcev, vključno s tremi najboljšimi, Carlosom Alcarazom, Jannikom Sinnerjem ki so se pomerili z amaterji iz vse Avstralije. Vsak dvoboj bo trajal le eno točko. O tem, kdo bo serviral, bo odločala igra kamen, škarje, papir. Zmagovalec vsake točke napreduje v nadaljnje tekmovanje, finalista sta igrala na osrednjem igrišču Rod Laver.

Oče je menil, da je potovanje v Melbourne izguba časa

Na tribunah je bila tudi njegova družina, a njegov oče je svoji ženi povedal, da je potovanje v Melbourne izguba časa. Očitno se je še kako zmotil. "Moja žena je rekla: 'Morala bi iti v Melbourne in si pogledati.' In jaz sem rekel: 'Res?'," je dan po veliki zmagi svojega sina povedal 65-letni Neil Smith in priznal, da je bi vesel, da so se tako odločili.

Kako je premagal Jannika Sinnerja?

V sredo je Jordan Smith osvojil vse točke, ki jih je odigral. Premagal je tudi Jannika Sinnerja, aktualnega zmagovalca OP Avstralije, a je Italijan zgrešil servis in izgubil. "Neverjetno je ... Ko sem se včeraj zjutraj zbudil, sem si rekel, da bi bil vesel, da bi morda zmagal v prvem krogu in morda ob tem premagal Sinnerja. In z njim sem igral v tretjem krogu," je Smith povedal v četrtek zjutraj v oddaji Nine’s Today show.

Dan po veliki zmagi je spoznal tudi Rogerja Federerja

S tenisom je povezan že od tretjega leta

Smith je začel igrati tenis že pri treh letih. Njegova starša sta pred 32 leti odprla teniško akademijo Castle Hill, potem ko je njegov oče Neil kar nekaj časa preživel na profeionalni turneji. Jordan je najmlajši od treh sinov, je v kategoriji do 12. osvojil naslov državnega prvaka. Pri štirinajstih pa je Smith odigral svoj prvi dvoboj proti Aleksandru Zverevu.

Njegovo kariero je otežil tudi covid

Hodil je na srednjo šolo na Oakhill College v Sydneyju in se spoprijateljil z avstralskim teniškim profesionalcem Jordanom Thompsonom. Sledil je študij na Univerzi Gonzaga v zvezni državi Washington, a jo je zapustil že po enem letu. Smith se je zaradi domotožja vrnil domov, njegovo kariero pa je zelo otežil covid. Leta 2023 se je odločil, da konča svojo kariero, na lestvici ATP pa je bil najvišje na 1141. mestu.

Nasmeh in uživanje

Po končani karieri se je pridružil družinskemu podjetju in začel trenirati mlade nadobudne teniške igralce. Smith je po senzacionalni zmagi povedal, da je bila njegova družina šokirana, da je na turnirju, ki je predstavljal velik pritisk, prišel do konca.

"Ves čas sem skušal ostati miren in se smejati. V turnir sem šel z mislijo, da bom osvojil eno točko, a se je to kar naprej nadaljevalo in osvajal točke. Poskušal sem se čim bolj smejati in uživati," je še povedal Jordan Smith, ki je povedal, da bi si s tem denarjem kupil hišo.

