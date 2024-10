V novem centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov bodo povečevali število timov

Ob tednu otroka in ob svetovnem dnevu duševnega zdravja bodo danes na Trgu mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani slovesno odprli nove prostore Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Ljubljana ter ob tem pripravili dan odprtih vrat. Z novimi prostori bodo otrokom, mladostnikom in njihovim staršem omogočili boljšo oskrbo na enem mestu, saj so storitve, ki jih opravljajo, doslej potekale v različnih enotah Zdravstvenega doma Ljubljana.

Združevanje strokovnjakov na eni lokaciji je nujno za učinkovito timsko delo, ki je na področju duševnega zdravja pravilo, poudarjajo v ZD Ljubljana. "Ob naraščanju potreb po tovrstni podpori razvijamo in širimo programe ter službe in tako prispevamo k varovanju in ohranjanju duševnega zdravja otrok, mladostnikov in njihovih družin. Število timov bomo še povečevali, to pa nam bo omogočilo pravočasno in dovolj poglobljeno obravnavo," poudarjajo.

"Novi center bo močno izboljšal dostop do obravnave, saj ta dejavnost na primarni oziroma sekundarni ravni sicer poteka zelo razdrobljeno," je povedala specialistka otroške in mladostniške psihiatrije Maja Drobnič Radobuljac.

Center obiskujejo starši z otroki s težavami v razvoju, govornimi ali učnimi težavami, čustvenimi ali vedenjskimi motnjami ter različnimi stiskami, ki jih je vse več.

V prihodnjih letih prihaja več specialistov

Zlasti Ljubljana je glede dostopnosti storitev s področja duševnega zdravja močno podhranjena. V skladu z načrtom Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja bi morali imeti vsaj šest takšnih centrov, je pa danes tako, da sta v obeh obstoječih le dve pedopsihiatrinji, pojasnjuje Drobnič Radobuljac.

A vendar se stanje izboljšuje, sploh kar zadeva kadre. "Kar nekaj kolegov končuje specializacijo, v naslednjih petih letih se nadejamo 45 novih specialistov s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov, kar bo pozitivno vplivalo na dostopnost oskrbe na ravni celotne države.

Foto: Shutterstock "Seveda pa se tu postavlja vprašanje primernih prostorov, zato apeliramo na Mestno občino Ljubljana, da nam bo tudi v prihodnjih letih pomagala glede prostorov, tako kot v novem centru," pravi sogovornica.

Novi prostori bodo omogočali boljšo oskrbo mladih pacientov, saj tu deluje tim strokovnjakov – klinični psihologi, psihologi, specialni pedagogi, socialni delavci, logopedi, medicinske sestre in številni drugi –, timske obravnave pa med drugim vzamejo manj časa, so bolj učinkovite in osebne, so povedali v ZD Ljubljana. Prepričani so, da bodo zaposleni ob tem z izboljšanimi delovnimi pogoji lahko bolj kakovostno in varno izvajali delovne procese.

Naraščanje potreb po storitvah s področja duševnega zdravja ni od včeraj, tudi ne le iz časa po epidemiji covid-19. V državah z dobro urejenim dostopom do pomoči so potrebe zrasle za približno 30 odstotkov, pri nas pa naraščajo eksponentno, je povedala psihiatrinja. "Vendar pa se z naraščanjem števila problemov z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov srečujemo že vsaj 20 let, a se o tem ni dosti govorilo, ni bilo tolikšne ozaveščenosti, pa tudi dostopnosti ne. Zdaj se je ta izboljšala, kar za sabo potegne tudi povečane potrebe po obravnavi," razlaga Drobnič Radobuljac.

Projekt so izvedli skupaj z Mestno občino Ljubljana, po odprtju novih prostorov pa še vedno ostaja Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov tudi na Metelkovi ulici 9 v Ljubljani.