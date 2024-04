V DZ danes zaseda nacionalni otroški parlament. Za temo so si izbrali duševno zdravje otrok in mladih. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je dejala, da smo se na vseh ravneh o tem v preteklosti premalo pogovarjali. Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) Darja Groznik je spomnila, da je otrokom v stiski na voljo Tom telefon.

"Tema, ki ste jo izbrali, je zahtevna in zelo občutljiva, hkrati pa zelo pomembna za kakovost življenja ljudi v državi," je v uvodu v današnje 34. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta poudarila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. O duševnem zdravju otrok in mladih, ki je na dnevnem redu otroškega parlamenta že drugič zapored, je bilo v preteklosti premalo pogovora na vseh ravneh, je prepričana. Izbrano temo razume kot iskreno željo, da se stvari spremenijo na bolje.

Različna mnenja nas bogatijo

Želi si, da bi se mladi parlamentarci o temi pogovarjali odprto, brez predsodkov in strpno. Različna mnenja nas lahko le bogatijo, je poudarila. Odločitve pa naj sprejemajo odgovorno in na podlagi strokovnih argumentov in dejstev, jim je priporočila. "Vem, starejši vam pri tem nismo vedno najboljši vzor," je bila iskrena. "A nihče nam ne brani, da se česa ne naučimo tudi od vas mlajših," je dodala.

"Tisti, ki boste kasneje v življenju postavljeni pred odgovoren izziv opravljanja javne funkcije, boste hitreje, kot se vam morda zdi danes, soodločali o usodi nas, ki danes sprejemamo odločitve v tej hiši o usodi vseh državljank in državljanov. Vi boste odločali o tem, kakšno življenje bo imela na starost moja generacija, morda celo o tem, ali bo Slovenija ostala oaza miru v tem nemirnem svetu, pa tudi kakšno odločitev prejšnjih generacij boste morali popravljati," je dodala.

Ne glede na to, kaj jim bo življenje prineslo, jim je želela, da ostanejo vedoželjni in odprti, sočutni in strpni. "Naj vas ne bo strah različnosti, ker nas to lahko samo bogati," je spomnila. Zasedanje otroškega parlamenta pa vidi kot priložnost, da se tudi sama kaj nauči.

Starši in otroci različen pogled na reševanje stisk

Darja Groznik je povedala, da je bilo v program ZPMS Otroški parlamenti v letošnjem šolskem letu vključenih 392 osnovnih šol. V ZPMS so za starše pripravili vprašalnik, kako dobro poznajo duševno zdravje svojih otrok. Starši so odgovarjali v začetku marca, prejeli pa so 3982 odgovorov.

Kot izhaja iz odgovorov, se staršem duševno zdravje in stiske njihovih otrok ne zdijo tabu tema. Kar 87 odstotkov jih meni, da prepoznajo stiske pri svojem otroku. Kar 98 odstotkov jih je navedlo, da se pogovarjajo s svojim otrokom, in v več kot polovici primerov so sami prepoznali stisko pri njem. Če se otrok znajde v stiski, pa kar 85 odstotkov staršev ve, kam se obrniti po pomoč.

A ti odgovori so po besedah Groznikove popolnoma drugačni od tistega, kar pravijo otroci, da je namreč duševno zdravje še vedno tabu tema, veliko pa se jih ne upa zaupati svojih težav odrasli osebi. Tako je pokazala analiza akcije Tom potuje, otroke obiskuje, kjer je 95 odstotkov učencev poročalo, da ostajajo sami s svojimi težavami in da jih ne zaupajo odraslim.

Otroci v stiski ne smejo ostati sami

"Zakaj te razlike? Ali starši otroke sploh razumemo?" je vprašala. Okoliščin tega različnega razumevanja je po njenih besedah zagotovo veliko in zato bodo temo letošnjega tedna otroka namenili vprašanju, kako je biti otrok v naši družbi. Otrokom, ki se znajdejo v stiski, je zagotovila, da niso sami. Vedno jim je namreč na voljo Tom telefon.

Glede programa Otroški parlamenti pa je dejala, da spodbuja aktivno državljanstvo. "Imate veliko predlogov, ki so uresničljivi. Odločevalce pozivam, da vašim predlogom prisluhnejo. Če bomo odrasli zapostavljali otroke in mlade, se naši skupni prihodnosti slabo piše," je sklenila svoj nagovor.