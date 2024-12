Upravni nadzor ZD Ljubljana ustavljen

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je ustavil upravni nadzor Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana. Komisija, imenovana za nadzor, v določenem roku namreč nadzora ni zaključila, zato so ga na podlagi zakona o splošnem upravnem postopku ustavili, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Urad, ki ga je takrat vodil Aleš Šabeder, je 7. decembra 2022 izdal sklep o začetku izrednega upravnega nadzora v ZD Ljubljana. Z nadzorom so po besedah takratnega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana želeli ugotoviti, kaj se dogaja v upravljanju in vodenju zdravstvenega doma ter kje so slabosti. "Ko bo nadzor zaključen in ko bomo videli, kaj se dogaja, bomo seveda ukrepali," je takrat napovedal Bešič Loredan.

V ZD Ljubljana so po novici o začetku nadzora poudarili, da je odločitev o uvedbi nadzora legitimna. So pa opozorili, da je Bešič Loredan ob nizanju razlogov za nadzor navedel nekaj netočnih podatkov, med drugim glede števila oseb brez izbranega osebnega zdravnika v Ljubljani in glede pogostosti menjav predstojnikov po nastopu mandata direktorice Antonije Poplas Susič. Po več poslanih prošnjah za pojasnila je Bešič Loredan za STA dejal, da se je pri navajanju podatkov zmotil.