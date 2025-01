Narašča število obolelih otrok

"Število okužb med predšolskimi in šolskimi otroki je izjemno povečano in samo še narašča," opozarjajo pediatri in šolski zdravniki ZD Ljubljana. Redne ambulante so močno obremenjene, zaradi česar morajo odpovedovati preventivne preglede. Prekomerno obremenjena je tudi Pediatrična nujna medicinska pomoč, zato starše otrok pozivajo, naj v dežurno službo pridejo le v primeru nujnih stanj.