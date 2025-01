Huda invazija glist podančic v slovenskih šolah in vrtcih

Kaj se skriva, pod otroškimi nohti? Paraziti, ki otrokovemu telesu kradejo ključna hranila , potrebna za rast in zdravje, ter ga od znotraj razžirajo, to pa lahko vodi do resnih zdravstvenih zapletov.

Enterobiaza ali okužba z glistami podančicami poteka v več ponavljajočih se korakih in zato predstavlja pravi začaran krog okužbe, ki se lahko ponavlja tudi nepretrgoma in dlje časa.

"Nevede prenesejo iz zadnjice – v svoja usta."

Ko trpi vaš otrok, trpi vsa družina! Nikar ne dovolite lepljivim jajčecem – glistam, da vašim otrokom uničijo celoten januar, februar, marec …

Se tudi vam kar obrne želodec ob misli na lepljiva jajčeca, ki se skrivajo pod otroškimi nohti in jih naši najmlajši povsem nevede iz okolja prenesejo v svoja usta? Zaradi srbeče zadnjice se ob praskanju znova prenesejo jajčeca v usta in začaran krog je sklenjen.

Bi se počutili bolje, če bi vedeli, da lahko takšen začaran krog prekinete tudi na naraven način?

… gliste dobesedno izstopijo iz črevesja – skozi zadnjično odprtino

Okužba z glistami podančicami oz. enterobiaza se začne z zaužitjem mikroskopsko velikih jajčec glist, ki na območje zadnjika odlagajo odrasle samice glist podančic. To pomeni, da gliste dobesedno izstopijo iz črevesja skozi zadnjično odprtino, tam izležejo jajčeca in s tem povzročijo hudo srbečico.

Otroci prenašajo gliste, starši pa plačujemo ceno!

Kakšni so "novoletni" simptomi okužbe?

Trije najpogostejši znaki, da je tudi vaš otrok žrtev okužbe:

Okužba z glistami se pogosto začne tiho in neopazno – simptomi so sprva tako prikriti, da jih lahko zlahka spregledamo, a ko okužba napreduje, postanejo znaki vse bolj očitni in težavni. Na tej točki je okužbo izjemno težko izkoreniniti. Preverite, ali so se tudi pri vašem otroku že pojavili simptomi, ki jih nikakor ne smete zanemariti!

Kljub velikosti glist okužba še zdaleč ni nedolžna – ste vedeli, da lahko na vaše najmlajše vpliva tudi čustveno? To pomeni, da lahko njihovo obnašanje dobesedno preobrazi.

Najprej boste opazili praskanje in slišali: "Mamiiii, pomagaj, joooj, kako srbi!"

Če se je vaš malček v svoji pisani pižami veselo odpravil v posteljo, nato pa se ponoči zbudil, se praskal in klical na pomoč, je velika verjetnost, da je že okužen, saj je srbečica okoli zadnjika – predvsem ponoči – eden najpogostejših znakov okužbe z glistami.

Razlog? Jajčeca glist se ponoči odlagajo okoli zadnjika kar povzroča neznosno srbenje, praskanje pa predstavlja le ponovno priložnost za vnos jajčec v telo in ponovno okužbo.

Nato boste okužbo tudi slišali: "Stran od mene! Nočem, ne, ne!"

Če je kljub vsem darilom in dolgim počitnicam vaš malček hudo razdražljiv, se hitro razjezi in razburi, zvečer pa nikakor ne želi leči k počitku, obstaja velika verjetnost, da je z glistami že okužen.

Zakaj? Zaradi srbečice, ki mu krade spanec, aktivnosti glist v črevesju in pomanjkanja hranil je otrok utrujen in razdražljiv ter posledično bolj dovzeten za nihanja v razpoloženju.

In žal tudi občutili: "Mami, tako hudo me buba …"

Če ste praznični meni, zdaj že popolnoma nadomestili z bolj zdravim, vaš malček pa se sooča z bolečinami v trebuščku in podobnimi prebavnimi težavami, prav tako obstaja velika verjetnost, da je tudi vaš otrok žrtev okužbe.

Zakaj? Prisotnost glist moti normalno delovanje prebavnega trakta, zato lahko povzroči tudi napihnjenost, zaprtje in bolečine v trebuhu.

Zakaj je okužba pravzaprav nevarna?

"Ah saj ni tako hudo…" – O, pa je!

Morda vas spremembe v otrokovem počutju ne skrbijo preveč, saj ste odločen in dober starš, vendar lahko nezdravljena okužba povzroči številnejše resne zdravstvene zaplete in povzroči dolgoročno škodo, ki preseže splošne prebavne težave.

Upočasnjena rast in razvoj pri otrocih: Gliste z otrokovim telesom tekmujejo za hranila, kar lahko vodi do resne podhranjenosti, pomanjkanja železa in vitamina B12. Rezultat? Kronična utrujenost, bledica, oslabljen imunski sistem in skrb vzbujajoča upočasnjena rast ter razvoj vašega otroka.

Poškodbe črevesja: Gliste dražijo in vnamejo črevesno sluznico, kar lahko povzroči bolečine, drisko ali celo kronične bolezni prebavil. V hujših primerih se lahko pojavi zamašitev črevesja.

Okvare imunskega sistema: Telo, ki se nenehno bori proti okužbi, postane izčrpano, oslabljen imunski sistem pa pomeni večje tveganje za druge okužbe – virusne, bakterijske in glivične.

Črevesna obstrukcija* je zamašitev črevesja, ki lahko nastopi pri hudih okužbah oz. v preveliki namnožitvi glist v črevesju. To stanje je lahko smrtno nevarno in zahteva urgentno medicinsko pomoč.

Novo leto, stare težave

Zakaj gliste vztrajajo bolj kot novoletne zaobljube?

Ko odkrijete, da se vaša družina sooča z okužbo z glistami podančicami, se lahko prijetna domača atmosfera kaj hitro spremeni v kaos, neskončen seznam hišnih opravil in tudi čustveno stisko, saj so gliste podančice izjemno trdožive, njihova jajčeca pa se širijo hitro in na različnih površinah vztrajajo tudi dlje časa. Zaradi časovno in fizično izdatne naloge, ki jo takšna okužba torej predstavlja, je ključnega pomena, da najprej ravnate preventivno in skušate okužbo preprečiti, saj vas v nasprotnem primeru lahko čakajo opravila, ki utegnejo močno zaznamovati začetek novega leta in žal ne na dober način.

Za učinkovito odpravo glist je nujno, da se zdravi celotna družina hkrati oz. vsi bivajoči v istem gospodinjstvu, prav tako je nujno pranje vseh oblačil, posteljnine, igrač in površin, kamor bi se jajčeca lahko prenesla.

Kaj torej (po)storiti v primeru okužbe?

Ko ura polnoč bo odbila, vas čakajo le hišna opravila:

3, 2, 1 … Srečno novo … pranje!

Jajčeca glist lahko preživijo tudi na površinah, na katere ne bi niti pomislil: na posteljnini, najljubši pižami in tudi igračkah, zato je nujno, da ob sumu na okužbo operete … vse našteto! Tako je: vso posteljnino in oblačila perete na 60 stopinj Celzija ali več, saj nižje temperature jajčec sploh ne uničijo, prav tako morate oblačila, ki jih uporabljajo in nosijo vse okužene osebe, zamenjati čisto vsak dan trajanja okužbe, priporočamo tudi, da operete vse igrače, s katerimi je bil v stiku okuženi otrok.

Če je le mogoče, po pranju uporabite sušilni stroj, saj visoka toplota poveča možnost uničenja jajčec.

Zdrav dom = čistilni maraton 2025

Naslednji korak je temeljito čiščenje celotnega doma, predvsem površin, ki jih okuženi pogosto uporablja. Stole, kljuke, igrače, mize in celo daljinske upravljalnike je treba razkužiti, saj se jajčeca prenašajo tudi prek dotika naštetih, posebno pozornost pa je treba nameniti tudi kopalnici, zlasti straniščni školjki, umivalniku in prhi, ki so prav tako v skupni rabi. Pri čiščenju uporabite sredstva, ki so učinkovita proti bakterijam ter parazitom, in poskrbite, da si med čiščenjem redno umivate roke tudi sami.

Prah in jajčeca se pogosto lahko zadržujejo tudi v preprogah, oblazinjenem pohištvu in zavesah, če je le mogoče, je priporočljivo, da jih očistite s parnim čistilnikom.

Čiste zaobljube

Novoletne zaobljube bodo v primeru okužbe morale vključevati tudi povečano skrb za higieno, ki se v tem primeru začne predvsem z izdatnim umivanjem rok, primerno kratko postriženimi nohti in ščetkanjem za njimi, saj lahko le tako zmanjšamo možnost za prenos jajčec glist pod njimi. Uporaba mila in vode oz. umivanja rok je svetovana ne le po obisku stranišča, temveč po vsakem stiku s predmeti v skupni rabi, otroke pa je treba opozoriti, naj se izogibajo grizenju nohtov ali praskanju zadnjice, kar povečuje tveganje za širjenje okužbe.

Rešite svoje otroke pred nevarnimi zajedavci!

Čas je, da rečete KONEC! belim, trdoživim črvom, ki razjedajo zdravje vaših najmlajših!

Začnite novo leto brez neželenih gostov!

Tukaj je rešitev:

Vsi si želimo, da naši otroci in bližnji ostanejo nasmejani in dobrega zdravja, da z njimi preživimo čim več kakovostnega časa in skupaj ustvarimo nepozabne spomine, ki bodo našo dušo prijetno objeli in greli skozi vse prihajajoče leto, zato je pomembno, da preprečite najhujše, preden to poskuša vdreti v vaš dom.

Za preprečevanje okužbe z glistami je preventivno ravnanje oz. predčasna zaščita edini način, ki utegne ohraniti tako dobro počutje in zdravje kot tudi čas vseh v skupnem gospodinjstvu.

Zato si pri preprečevanju ali odstranjevanju lahko pomagate tudi z naravnimi in učinkovitimi sestavinami, kot so česen, papaja, muškatna buča in prebiotiki, ki s skupnimi močmi uničijo gliste podančice in jih izločijo iz telesa.

Ne čakajte, da paraziti prevzamejo nadzor – zaščitite se!

Zdravje družine je na prvem mestu – poskrbite za preventivo.

Okužba z enterobiazo lahko našim najmlajšim povzroči hudo nelagodje, čustvene spremembe in telesno utrujenost, ki jih sami pogosto ne znajo izraziti ali razumeti.

Zato je ključno, da budno spremljamo njihovo stanje in ob najmanjšem sumu takoj ukrepamo. V trgovinah je mogoče najti tudi naravne izdelke, ki odstranjujejo že prisotne gliste in so varni za otroke. Najdete lahko tudi izdelke, ki so uspešni kot preventiva pred glistami podančicami.

Z učinkovito preventivo lahko okužbo preprečimo, še preden postane težava.

S tem zaščitimo dragoceno zdravje naših otrok ter poskrbimo za mirno in brezskrbno vzdušje tudi v obdobjih, kot so počitnice, družinska druženja ali praznovanja, ko je tveganje za prenos največje.

Poskrbite, da zdravje ostane na prvem mestu – ukrepajte pravočasno!

Naročnik oglasnega sporočila je MIND TRADE, D. O. O.