V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana – center bo v torek začela delovati ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe. Prednostno se bodo opredeljevali pacienti, ki so imeli v tej enoti nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo tukaj tudi svojo zdravstveno dokumentacijo, so sporočili iz zdravstvenega doma.

Opredeljevanje pacientov bo potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav. To je sicer enajsta ambulanta v okviru ZD Ljubljana. Doslej so v vseh ambulantah opredelili 7.815 pacientov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ordinacijski čas ambulante za neopredeljene Center 1 je vsak drugi torek od 14.30 do 18.30 v sobi 105, ob sredah od 14.30 do 18.30 v sobi 109 in ob četrtkih od 7.30 do 11.30 v sobi 105.

Naročanje na pregled je obvezno, in sicer pacienti pokličejo na telefonsko številko 01 555 2162 v ordinacijskem času ambulante. Ta telefonska številka ni namenjena za informacije o delu ambulante ali za opredeljevanje, so še dodali.