Vlada razglasila leto 2024 za leto generala Rudolfa Maistra

Prihodnje leto obeležujemo 150. obletnico rojstva in 90. obletnico smrti generala in pesnika Rudolfa Maistra – Vojanova, ki je Sloveniji zagotovil spodnjo Štajersko in imel pomembno vlogo v kolektivni zavesti Slovencev. Vlada je zato sklenila, da bo prihodnje leto posvečeno generalu Maistru, je po seji vlade sporočilo obrambno ministrstvo.

Nacionalna obeležitev Maistrove ustvarjalnosti in njegove vloge v kolektivni zavesti Slovencev bo prihodnje leto vključevala številne prireditve in projekte ter se zaokrožila z redno proslavo 23. novembra 2024, na državni praznik, dan Rudolfa Maistra, so pojasnili.

Maister je namreč s svojimi vojaki v noči na 23. november 1918 iz Maribora izgnal pripadnike nemške zelene garde. S tem je zagotovil Spodnjo ali Južno Štajersko takrat Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS), danes pa Republiki Sloveniji.

Ministrstvo pričakuje, da bo razglasitev Maistrovega leta lahko še dodatno spodbudila k oblikovanju novih programov in dejavnosti v zvezi z Maistrovo domoljubno, vojaško in pesniško dediščino ter pozitivno prispevala k širjenju zavesti o izjemnih domoljubnih, humanističnih in duhovnih vrednotah generalove in poetove dediščine ter njegovega ustvarjalnega in navdihujočega življenja.

Ob tem se nadejajo, da bo razglasitev prispevala tudi k promociji in ugledu Slovenske vojske, ki svojo tradicijo črpa iz navedenega obdobja, in promociji ter krepitvi ugleda poklica vojaka.